25 ألف زائر في الأسبوع الأول لمنتزه شرطة الشارقة الصحراوي

المصدر: الشارقة - وام

استقبل منتزه الشرطة الصحراوي خلال الأسبوع الأول من انطلاقه بمنطقة الكهيف بالبطائح 25 ألفاً و742 ضيفاً من مختلف إمارات الدولة، الذين حرصوا على الاستمتاع بجمال الطبيعة في الشارقة، واستطاعت الوجهة الصحراوية المثالية للعائلة، أن تحقق مؤشر السعادة للزوار، من خلال ما تقدمه من عروض ثقافية، وترفيهية متنوعة للصغار، والكبار.

وقال العقيد خالد الزرعوني رئيس اللجنة المنظمة، إن الهدف من إنشاء المتنزه هو تحقيق سعادة موظفي شرطة الشارقة وعائلاتهم، وجميع الزوار من أفراد المجتمع، من خلال الاستمتاع ببيئة صحراوية آمنة.

ويضم المنتزه بين جنباته الكثير من وسائل الترفيه، التي تنشدها الأسر.