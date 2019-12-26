بلدية الظفرة تنفذ مشروع صيانة وتحسين الطرق الداخلية بالمرفأ

المصدر: الظفرة - وام

تنفذ بلدية منطقة الظفرة ممثلة في قطاع خدمات المدن وضواحيها بمدينة المرفأ مشروع تطوير وتحسين صيانة الطرق الداخلية، والبنية التحتية بالمدينة.

وذلك ضمن خطة البلدية، التي تهدف إلى الارتقاء بمكونات واستدامة البنية التحتية وتحسين جودة الطرق الداخلية، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة وتحفيز الرقابة الفعالة، والمحافظة على المظهر العام للمدينة.

ويأتي ذلك انطلاقاً من رؤية النظام البلدي الرامية إلى توفير نظام ذي كفاءة عالمية، يحقق التنمية المستدامة المنشودة، ويعزز معايير جودة الحياة في إمارة أبوظبي.

ويتم تنفيذ صيانة الطرق الداخلية وفق دراسة شاملة تضمنت 5 مراحل رئيسية، وهي عمل مسح شامل لجميع المناطق والمواقع التي بحاجة إلى صيانة وتحسين الطرق الداخلية.

وتحديد نوع المعالجة المطلوبة لصيانة وتحسين الطرق، ومسح للمناطق والأحواض الواردة بشأنها مشوهات عبر نظام التفتيش المتنقل (MIMS)، بالإضافة إلى إصدار أوامر عمل موقعية لتطوير وتحسين الطرق حسب الأولويات، واستكمال تنفيذ خطة تحسين وتطوير الطرق الداخلية ضمن مخصصات العام المقبل.

وتضمنت الأعمال صيانة الكربستون والأرصفة والمناطق المتضررة وتحسين الطرق الرئيسية والفرعية للأراضي السكنية والدوارات، بالإضافة إلى تركيب وإعادة تأهيل وصيانة اللوحات الإرشادية المرورية، بهدف رفع كفاءة وأداء مكونات البنية التحتية، بما يتلاءم مع معايير التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي، وتلبية احتياجات ومتطلبات مستخدمي الطرق، من حيث السلامة المرورية وكفاءة شبكة الطرق ومرافق البنية التحتية.