بلدية الشارقة تنظم دورة تدريبية لموظفيها

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت إدارة الموارد البشرية بالمبنى الرئيسي لبلدية الشارقة في منطقة المصلى، دورة تدريبية حول «محترف بطاقة الأداء المتوازن» قدمتها الدكتورة داليا حافظ على مدار يومين.

واستهدفت البلدية من خلال الدورة مساعدي المدير العام ومديري الإدارات، بهدف تعريفهم على أسس القياس المتزن لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ونشأة وتطور نموذج بطاقة الأداء المتوازن والخرائط الاستراتيجية ومراحل التخطيط الاستراتيجي باستخدام بطاقة الأداء المتوازن والمحاور الـ 4 للبطاقة واستخدام أداة متابعة ومراقبة المؤشرات والعمليات والإجراءات الداخلية من خلال تطبيق 360 درجة.

وأكد ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة: «أن البلدية تحرص بشكل دائم على زيادة كفاءة الموظفين وثقافتهم لتحسين جودة العمل والتطوير المستمر به من خلال تقديم أفكار إبداعية وابتكارية».