طرق دبي تكرم 2326 موظفاً أمضوا فترات طويلة في خدمة الحكومة

المصدر: البيان الإلكتروني

كرم مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، موظفي الخدمة الطويلة الذين أمضوا سنوات طويلة في خدمة حكومة دبي، وذلك تقديرا لجهودهم وعطائهم في خدمة الوطن طيلة السنوات الماضية، وبلغ إجمالي المكرمين 2326 شخصاً.

وحضر الحفل الذي أقيم في قاعة الوصل في الهيئة عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والموظفين في الهيئة.

وشمل التكريم الموظفين خمسة موظفين أمضوا أكثر من 40 سنة في الخدمة، وهم عبد الرزاق عبدالله النوبي، ومحمد زايد بخيت، وعلي محمد الشمار، ورضا عبدالرحيم أبو الحسن، وعبدالسلام أمير بخش، كما شمل التكريم 10 موظفين أمضوا أكثر من 30 سنة في الخدمة، و10 موظفين أمضوا أكثر من 20 سنة في الخدمة، و12 موظفاً أمضوا في الخدمة فترة تتراوح بين 10 و15 سنة.

وأشاد مطر الطاير، بالخدمات الجليلة التي قدمها الموظفون القدامى خلال فترة عملهم في حكومة دبي، حيث عاصروا المراحل الأولى في التنمية الشاملة التي شهدتها الإمارة، وقدموا أعمالاً مميزة وكان لجهودهم دور كبير في تحقيق العديد من الإنجازات.

وقال: تحرص هيئة الطرق والمواصلات على تكريم هذه الخبرات والحفاظ عليها لأنهم طاقات فعالة لا يمكن الاستغناء عنها في دفع مسيرتنا التنموية للأمام، مؤكداً أن الهيئة تضع تطوير وتأهيل الموظفين العاملين لديها في قمة أولوياتها، وتحفزهم لبذل المزيد من الجهد والتميز في العمل، للاستمرار في تطوير مسيرة البناء، الأمر الذي أدى إلى إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية لشبكة الطرق والمواصلات في الإمارة لمواكبة التنمية الشاملة، والمساهمة في تحقيق رؤية حكومتنا الرشيدة.