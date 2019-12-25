المري يكرم 3 شرطيين لإسعادهم مواطناً من أصحاب الهمم

المصدر: البيان الإلكتروني

كرم اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، كلا من الوكيل ناصر صقر البلوشي، والشرطي أحمد بن علي المدحاني، والشرطي حمد بن أحمد الشحي، نظير مبادرتهم في مساعدة أحد المواطنين من أصحاب الهمم على رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة فوق سطح منزله خلال احتفالات الدولة بيوم العلم.

وتعود التفاصيل إلى ورود اتصال إلى غرفة القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، يطلب فيه أحد المواطنين من أصحاب الهمم مساعدته على رفع علم الدولة على سطح منزله ليتمكن من مشاركة الدولة الاحتفالات في يوم العلم، وعليه فقد سارعت شرطة دبي بإرسال دورية إلى منزل المواطن، حيث ساعده الشرطيان على رفع العلم مؤدين التحية.

وأشاد اللواء المري بمبادرة الشرطيين لإسعاد المواطن، مؤكدا أن ما قاموا به يعكس التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي "إسعاد المجتمع"، وذلك من خلال مبادرات وجهود أمنية ومجتمعية وإنسانية تحقق السعادة للناس بمختلف شرائحهم وأعمارهم.

من جهتهم، توجه المكرَّمون بالشكر إلى القائد العام لشرطة دبي على هذا التكريم، مؤكدين أنهم بهذه البادرة إنما يتبعون توجهات استراتيجية شرطة دبي الرامية إلى إسعاد أفراد المجتمع، والانخراط في المشاركات المجتمعية والمناسبات المختلفة بما يعزز مكانة إمارة دبي لأن تكون المدينة الأكثر أمانا وسعادة.