«نموذج دبي» ينظم حلقة لتقييم الخدمات الحكومية

المصدر: دبي - البيان

نظّم مركز نموذج دبي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، «حلقة متعاملي ملتقى حمدان 2019»، قبل أن يعلن عن إغلاق باب تصويت الجمهور للمبادرات الـ 9 المرشحة للحصول على «راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية»، والتي تم اختيارها من أصل أكثر من 70 مبادرة عملت عليها الجهات الحكومية المشاركة لتحسين 40 خدمة رئيسية.

وتمّ خلال اللقاء استضافة 500 متعامل تمّ اختيارهم من الجمهور المستهدف، بالإضافة إلى متعاملي الخدمات، حيث شاركوا آراءهم واقتراحاتهم حول أهمية المبادرات والخدمات المرشحة.

ويهدف البرنامج إلى تطوير العمل الحكومي وإيجاد حلول ناجحة ترتقي بمستوى الخدمات الحكومية، ترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في تحقيق سعادة المتعاملين وأفراد المجتمع.

ويتم تنظيم «برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية» سنوياً لتكريم مختلف الجهات المحلية وتقدير الجهود المبذولة في تحسين الخدمات الحكومية والتعرف على الإنجازات وأفضل الممارسات التي تم تحقيقها، وذلك من خلال المبادرات التي أطلقتها الدوائر والجهات الحكومية والتي كان عددها 70 مبادرة عملت عليها هذه الجهات لتحسين 40 خدمة رئيسية، حيث تمّ ترشيح 9 مبادرات هذا العام.

وتضمنت لجنة تقييم «راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية»، نخبة المسؤولين من مختلف الجهات الحكومية بمن فيهم خلفان بلهول الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.

ومريم ماجد بن ثنية، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وأحمد مفتاح، مدير إدارة الحسابات العامة في دائرة المالية بحكومة دبي، وفاطمة الجاسم، أول إماراتية معتمدة في مجال تسهيلات ذوي الإعاقة وفي مجال التنمية الدامجة.

وقالت إيمان السويدي، مدير أول مركز نموذج دبي: «نود أن نشكر الجميع على مشاركتهم في التصويت، حيث حققت آلية التصويت الجديدة التي اعتمدناها هذا العام نجاحاً كبيراً، في حين تمكّن المتعاملون المستهدفون من متعاملي هذه المبادرات المرشحة التصويت فقط للمبادرة المتميزة التي ساهمت في إسعادهم وتسهيل تجربتهم عند تلقي الخدمات».

وأضافت: «نبارك لكافة الجهات الحكومية المرشحة، ونتمنى لهم التوفيق خلال الفترة القادمة، ونتطلع قدماً لمعرفة الجهة التي ستحصل على راية «برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية» لهذا العام، والتي سيتم الإعلان عنها في ملتقى حمدان 2020. فرصة

وأكّد خلفان بلهول الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، على أهميّة حلقة متعاملي ملتقى حمدان في كونها فرصة مميّزة للاطلاع على آراء المتعاملين وأفراد المجتمع حول المبادرات والخدمات الحكومية، موضحاً بأن هذا الملتقى يعدّ حافزاً مهماً لمختلف الجهات والمؤسسات الحكومية بتطوير خدماتها والارتقاء بأدائها الحكومي.

وأضاف: «يشرفني المشاركة هذا العام في عملية تقييم أفضل مبادرة حكومية في إمارة دبي لعام 2019 والمساهمة في تطوير الخدمات الحكومية للوصول بإمارة دبي إلى مصاف الدول الأسعد في العالم، إذ نسعى دائماً في إمارة دبي إلى تعزيز الابتكار الذي أصبح ركيزة أساسية لدعم مسيرة التنمية المستدامة».

من جهتها، قالت مريم ماجد بن ثنية، عضو المجلس الوطني الاتحادي: «تعتبر حلقة متعاملي ملتقى حمدان، خطوة نوعية تسهم في تقييم الخدمات الحكومية التي تطلقها مختلف الجهات المحلية في إمارة دبي، الأمر الذي يدعم الجهود المبذولة إلى تعزيز الخدمات الحكومية والارتقاء بتجربة المتعامل بما يتواءم مع احتياجاته.

وندعو جميع الجهات الحكومية إلى ترسيخ جسور التعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية وأفراد المجتمع والتعرّف إلى متطلباتهم، الأمر الذي يساهم في تطوير خدمات حكومية رائدة تدعم مسيرة الابتكار وتعزز الأداء الحكومي».

تسهيلات

وبدورها قالت فاطمة الجاسم، أول إماراتية معتمدة في مجال تسهيلات أصحاب الهمم وفي مجال التنمية الدامجة:

«يعد برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية محركاً رئيسياً للدوائر والهيئات الحكومية نحو المساهمة في تحسين منظومة الخدمات الحكومية في مسيرتنا للمركز الأول،وشهدت من خلال مشاركتي في لجنة تحكيم حلقة متعاملي ملتقى حمدان 2019 مدى حرص كافة الجهات على إسعاد المتعاملين في الإمارة ومواكبتهم للتطور التكنولوجي لهذا العصر».

وقال أحمد مفتاح: «تتمثل أهمية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية في خلق سلوك حكومي يحفز الجهات الحكومية على استباقية تطوير خدمات حكومية تلبي احتياجات المتعاملين بجودة وكفاءة عالية وأسلوب مبتكر، ذات قيمة مضافة اجتماعياً أو اقتصادياً أو بيئياً وغيرها من المجالات».

8 جهات

ترشحت 8 جهات حكومية مقدّمة 9 مبادرات، بهدف الحصول على «راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية 2019»، وتضمّنت قائمة الجهات والمبادرات المرشحة، مبادرة «الجريمة الإلكترونية» من القيادة العامة لشرطة دبي، ومبادرتي «نول بلاس» و«تك تاكسي» من هيئة الطرق والمواصلات.

ومبادرة «الاتصال المرئي» من محاكم دبي، ومبادرة «الاستجابة الذكية (مياه)» من هيئة كهرباء ومياه دبي، و«نظام ملاك» من دائرة الأراضي والأملاك، و«نظام ترخيص الأفراد الذكي» من هيئة الصحة بدبي، و«الرخصة الفورية» من اقتصادية دبي، و«المنسق» من جمارك دبي.