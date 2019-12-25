محمــد بن زايد يثمّن جهـود بات وماريـانا كينيدي في تطوير الرعاية الصحية

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عائلة الطبيبين الزوجين بات وماريانا كينيدي مؤسسي مستشفى «كند» ــ الواحة سابقاً ــ اللذين أسهما في تطوير الرعاية الصحية خاصة لحديثي الولادة في مدينة العين منذ ستينيات القرن الماضي.

وقال سموه: «نود التعبير عن شكرنا وتقديرنا لشخصين وضعا بصمتيهما في تأسيس الرعاية الصحية في الدولة منذ بداياتها»، معرباً عن تقدير دولة الإمارات ووفائها لكل من أسهم في رحلة تقدمها وتطويرها.

ورحب سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي ــ بعائلة كينيدي، مثمناً الدور الذي أداه الزوجان بات وماريانا في تطوير الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي والعين خاصة.

وأضاف سموه أن الطبيبين قدما إلى المنطقة في وقت صعب، لكنهما أسهما بجهودهما وإخلاصهما في مساعدة الأهالي على تجاوز الكثير من الصعوبات الصحية، فلهما الفضل في المساعدة على ولادة أكثر من 100 ألف طفل منذ بداية عملهما.

وقال سموه عبر «تويتر»: «سعدت بلقاء أبناء وأحفاد الطبيبين بات وماريانا كينيدي اللذين أسسا مستشفى كند في مدينة العين، خدماتهما لأبناء المنطقة كبيرة، وإسهاماتهما في تطوير الرعاية الصحية الأولية محل تقدير وعرفان».

من جانبهم، أعرب أفراد عائلة كينيدي، يرافقهم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، عن جزيل شكرهم لسموه وبالغ سعادتهم بتكريم حكومة أبوظبي العائلة من خلال تسمية المستشفى باسم «كند» تقديراً للخدمات التي قدمها أولئك الذين خدموا مجتمع العين على مدى العقود الستة الماضية ووفاء لجهودهم.

يُذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد وجه بإطلاق الاسم الجديد لمستشفى الواحة في العين «مستشفى كند» تقديراً وعرفاناً للدور الذي قام به مؤسسا المستشفى الزوجان بات وماريانا كينيدي في تطوير الرعاية الصحية، خاصة مجال العناية بحديثي الولادة في مدينة العين منذ ستينيات القرن الماضي، لتوثيق الاسم المتداول للمستشفى والمتعارف عليه بين سكان مدينة العين.

وتعزيزاً لقيم التعايش والتسامح في المجتمع.

واحتفى المستشفى خلال العام الماضي بميلاد نحو 120 ألف طفل منذ تأسيسه.

ولي عهد أبوظبي:

* شكراً لشخصين وضعا بصمتيهما في تأسيس الرعاية الصحية في الدولة منذ بداياتها

* الطبيبان أسهما بجهودهما بالمساعدة على تجاوز الكثير من الصعوبات الصحية

* الفضل لهما في المساعدة على ولادة 100 ألف طفل منذ بداية عملهما

* خدماتهما لأبناء المنطقة كبيرة وإسهاماتهما في تطوير الرعاية الأولية محل تقدير وعرفان