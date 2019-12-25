راشد المعلا يفتتح عيادة «ألتميت أدفانس كيو كلينك» بأم القيوين

المصدر: أم القيوين - وام

افتتح سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، أول من أمس، عيادة «ألتميت أدفانس كيو كلينك» في أم القيوين.

جاء ذلك بحضور الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.

واطلع سمو ولي عهد أم القيوين والشيوخ على أحدث التجهيزات الطبية التي تم تجهيز العيادة بها والمزودة من قبل عدد من الشركات العالمية المختصة في مجال الأمراض الجلدية والتجميل.

وقال الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا إن توفير الخدمات الطبية ذات الجودة العالية في الإمارة هو أحد الأهداف التي تسعى إليها حكومة أم القيوين، وتدعم المشاريع النوعية في هذا المجال، لرفع جودة الخدمات الصحية المقدمة لأفراد المجتمع.

وتعتبر عيادة «ألتميت أدفانس كيو كلينك» باكورة مشاريع شركة «جلوبال فينشرز الامارات»، الشركة المتخصصة في الاستثمارات النوعية في الإمارة ودولة الإمارات العربية المتحدة.