27 ألف موقف لمركبات زوار احتفالات رأس السنة برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبوالفتوح

أكد المهندس أحمد السيد بان المدير التنفيذي لمؤسسة الأشغال التابعة لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة بمنطقة المرجان تعد من أهم الفعاليات التي تنظمها إمارة رأس الخيمة.

مشيراً إلى أن المؤسسة جهزت أكثر من 27 ألف موقف لمركبات زوار احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة في منطقة المرجان والحمرا والمناطق المحيطة بداية من شارع الاتحاد وصولاً إلى ميدان البيت متوحد على شارع الشيخ محمد بن زايد.

لافتاً إلى أن التجهيزات تشمل 4 منصات مشاهدة للألعاب النارية بينهم المنصة الرئيسية بجانب فندق بن ماجد، وتطوير المداخل والمخارج لضمان انسيابية الحركة المرورية قبل وبعد انتهاء الاحتفالات، حيث تم وضع سيناريوهات تجريبية للحركة المرورية في تلك المناطق.

وقال: تشمل مشاريع تجهيز مناطق الاحتفالات، توسعة الطريق من دوار المرجان وحتى دوار الحمرا في الاتجاهين بإضافة مسار ثالث للمركبات، وتوسعة مسارات الطريق من دوار «راك اف إم».

وصولاً إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، وتوسعة الطريق الداخلي من دوار فندق والدوروف استوريا وصولاً إلى دوار المرجان بإضافة مسار جديد أمام حركة المركبات للوصول إلى مواقف الانتظار، بالإضافة لتنفيذ تعديلات على الجزيرة الوسطية لشارع الاتحاد للقادمين من إمارة أم القيوين من دوار المرجان إلى دوار السيراميك.

ممرات

وأوضح أن المؤسسة خصصت ممرات لعبور المشاة من مواقف انتظار المركبات على جانبي شارع الاتحاد وصولاً إلى منصات المشاهدة، بالتعاون مع اللجنة التنظيمية ضمن خطة الإجراءات الأمنية والتنظيمية، لتأمين سلاسة انتقال الجمهور إلى مواقع الفعاليات، والعودة إلى منازلهم بأمن وأمان، بعد الاستمتاع بالعروض الخاصة بهدف ضمان سلامتهم وإسعادهم.

وتسعى إمارة رأس الخيمة لتحطيم رقمين قياسيين جديدين خلال احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، ضمن مجموعة من الفعاليات الترفيهية التي تناسب مختلف الأعمار.

حيث تتنوع الفعاليات المخصصة لهذا اليوم بين حفل العشاء المميز الذي تحييه نخبة من المغنين المعروفين، والألعاب الترفيهية العائلية، التي تجعل من احتفالات الإمارة برأس السنة فرصة لقضاء وقت مميز والاستمتاع بالعديد من الأنشطة التي توفرها رأس الخيمة.

وأنجزت جزيرة المرجان المنظمة لفعاليات ليلة رأس السنة المناطق المخصصة للعائلات التي ستضم أيضاً عربات الطعام وألعاب الأطفال والعروض الموسيقية الحية، حيث تنطلق الفعاليات من الساعة الخامسة مساءً من خلال الفعاليات العائلية.

وصولاً لعروض الألعاب النارية مع بداية العام الجديد والتي تستمر لمدة 12 دقيقة بدءاً من العد التنازلي للعام الجديد، باستخدام العديد من العناصر الجديدة، بما في ذلك استخدام طائرات من دون طيار، لتقديم إبداع تأثيرات بصرية غير مسبوقة، ووصولاً إلى التشكيلات التعبيرية التي ترمز إلى أهم معالم رأس الخيمة باستخدام الليزر والألعاب النارية في ختام هذا العرض المذهل، بالإضافة لاستخدام القذائف اليابانية الهوائية للمرة الأولى في المنطقة، لإثراء العرض البصري الاستثنائي الذي سيستمتع به الزوار.