«طرق دبي» تحصد جائزة «الموارد البشرية» عن إدارة المواهب

المصدر: دبي - البيان

فازت هيئة الطرق والمواصلات بجائزة مؤتمر «قمة إدارة الموارد البشرية في القطاع الحكومي في دورته السابعة»، خلال حفل التكريم على هامش فعالياته، الذي أُقيم في أبوظبي، وذلك عن فئة «التميز في إدارة المواهب».

وقال منصور الفلاسي، مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، الذي تسلّم الجائزة ممثلاً عن الهيئة، إن تنظيم هذا المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات في مجال إدارة رأس المال البشري في القطاعين الحكومي والخاص.

والمؤتمر استضاف مشاركات واسعة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة، فضلاً عن توافر لجنة تحكيم تضم خبرات واسعة من متخصصي المجال من الجامعات العالمية والمحلية، مؤكداً أن تكريم الهيئة بهذه الجائزة جاء نتيجة جهودها اللافتة في العناية بالمواهب في كوادرها الوظيفية، وتهيئة بيئة خلاقة ومبدعة لصقل مهاراتهم، وإكسابهم الخبرة اللازمة لقيادة التطوير والابتكار في مسيرة الهيئة،.

موضحاً أن الهيئة تعمل على تعزيز ودعم المبدأ السابع «أرض المواهب» من وثيقة مبادئ الحكم والحكومة التي أرستها حكومة دبي، بأن تكون دبي بيئة خصبة لأصحاب العقول والأفكار والكفاءات، بما يعزّز مسيرة تنمية وتطور المجتمع.

وأضاف أن قسم إدارة المواهب يعتبر الذراع المهنية لإدارة الموارد البشرية والتطوير في تحديد وإدارة وتطوير المواهب على مستوى هيئة الطرق والمواصلات، من خلال عدة ممارسات أساسية تضم إدارة الكفاءات، والتطوير القيادي، واستكشاف المواهب، وإعداد نخبة من الكفاءات على المستويات القيادية كافة، منها: قيادات الصف الأول والثاني والثالث.