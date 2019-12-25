«كهرباء دبي» تعلن التصويت لـ«الإمارات بخطّ عربي» شعاراً للهوية المرئية

المصدر: دبي - البيان

استجابةً لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله؛ وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للتصويت لاختيار شعار الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أنه تم إجراء مشاورات داخلية مع الموظفين لاختيار شعار باسم الهيئة.

وتم الاتفاق على أن يكون الاختيار الرسمي لهيئة كهرباء ومياه دبي هو شعار «الإمارات بخطّ عربي» ليعبر عن الهوية المرئية لدولة الإمارات، وذلك بعد اجتماع فريق القيادة مع فرق العمل في الهيئة لدراسة ومناقشة الشعارات المطروحة للتصويت.

وحول أسباب اختيار هذا الشعار، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي دار بينهم الكثير من النقاش حول الشعار وتم الاتفاق بعد المناقشات الداخلية أن يكون للهيئة موقف موحد من الاختيارات التي طرحها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووقع الاختيار على شعار «الإمارات بخطّ عربي» للتعبير عن الهوية المرئية لدولة الإمارات، حيث إنه سيسهم في تسليط الضوء على المقوّمات الحضارية والتاريخية للدولة، وإبراز صورتها كدولة حديثة تحافظ على تراثها وثقافتها العربية وهويتها المميزة.

أصالة وتراث

وأضاف: يرسم شعار «الإمارات بخطّ عربي» اسم دولة الإمارات بالخط العربي الجميل بما يحمله ذلك من أصالة وعراقة وحداثة في الوقت ذاته، كما يعكس تراث دولة الإمارات من خلال كتابة اسم «الإمارات» بخط الرقعة الذي يتميز باتصال حروفه تعبيراً عن وحدة وتماسك الدولة، وقيم العطاء والتسامح والمحبة والعيش المشترك التي تميز المجتمع الإماراتي.

وكذلك الطبيعة الجغرافية التي تجمع بين الصحراء والبحر وهما البيئتان اللتان تخلدان تراث الآباء والأجداد، وتعكسان بعض المقومات السياحية للدولة، كما سيسهم شعار «الإمارات بخطّ عربي».

كذلك في التعريف بثقافتنا وتراثنا وما يمثله الاسم من هوية حضارية تعكس تجربة دولة الإمارات التي باتت نموذجاً يجمع بين العراقة والأصالة والحداثة والتطور، مع احتفاظها بخصوصيتها المتفردة وهويتها الوطنية التي تستند إلى مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والثقافة العربية الأصيلة، تقدم تجربتها الإيجابية الملهمة لتستفيد منها الشعوب والمجتمعات حول العالم.وشارك موظفو الهيئة كذلك في التصويت لشعار «الإمارات بخطّ عربي»، وأعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في اختيار الهوية المرئية للدولة.