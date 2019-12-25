بدء تنفيذ مشروع الطرق بمحضر الييف في ليوا بتكلفة 240 مليون درهم

المصدر: أبوظبي- وام

بدأت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» وبلدية منطقة الظفرة تنفيذ أعمال مشروع إنشاء الطرق الداخلية والبنية التحتية للأراضي السكنية في محضر الييف بمدينة ليوا .

وذلك على مساحة تبلغ 185 هكتاراً وبتكلفة تقدر بـ 240 مليون درهم. وأكد الجانبان أن المشروع يخدم 231 قسيمة سكنية جديدة ومسجدين و10 حدائق ومسطحات خضراء ويتضمن تجهيز البنية التحتية وشبكة الطرق ومسارات الخدمات.

وأوضحا أن مشروع منطقة الييف يشمل تنفيذ أعمال طرق داخلية رئيسية وفرعية مع خدمات البنية التحتية الأخرى مثل إنشاء شبكات للصرف الصحي، وتصريف مياه الأمطار، وشبكات مياه الشرب، وإنارة الطرق الداخلية، وشبكات الري، ونظام مكافحة الحريق، ومحطات الكهرباء، وأرصفة المشاة، ومواقف السيارات، وغيرها.

ويعتزم الجانبان تسليم المشروع في شهر أغسطس من العام 2021، وذلك حسب الخطة المعتمدة للإنجاز والمقرر لها مدة زمنية قدرها 24 شهراً وفقاً لأرقى المواصفات وأعلى المعايير العالمية. من جانبها قالت بلدية منطقة الظفرة إن تنفيذ المشروع يأتي في إطار الحرص على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» لتوفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية وتستهدف الارتقاء بمستوى الحياة.

وتوطيد أركان التنمية المستدامة، وإسعاد المجتمع ورفاهيته، والتي تترجمها توجيهات وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ودعم و متابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة.

ويواكب المشروع عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها إمارة أبوظبي بشكل عام ومنطقة الظفرة على وجه الخصوص إلى جانب تعزيزه منظومة البنية التحتية في محضر الييف بمدينة ليوا وتوفير أرضية مثالية تسهم في تحفيز النمو السكاني والاقتصادي، عبر توفير مرافق خدمية أساسية تحقق متطلبات السكان.

وتخدم القسائم السكنية في المنطقة. وأوضحت شركة مساندة أن المشروع يشتمل على تنفيذ شبكة للطرق الداخلية والقيام بأعمال التسوية الترابية بالإضافة إلى أعمال نقل وتمديد وإعادة تمركز بعض خدمات البنية التحتية مثل خطوط الكهرباء وأعمال محطات التوزيع الثانوية إلى جانب شبكة مياه الشرب وشبكة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار.