دبي نموذج للمدن الذكية في ضمان السعادة

المصدر: دبي - وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حرص دبي على أن تكون القدوة والنموذج للمدن الذكية التي تضمن لأهلها وزوارها أعلى مستويات الرضا والسعادة، جاء ذلك خلال إطلاق سموه مرحلة جديدة من برنامج «أجندة السعادة» الذي تنفذه «دبي الذكية» لدى زيارة سموه مقر مكتب دبي الذكية، تزامناً مع مرور أربع سنوات على انطلاقها عام 2016.

لتعزيز السعادة في مدينة دبي، كما اعتمد سموه مسميين جديدين لأبطال السعادة، هما «أخصائي تجربة المدينة الذكية» لأبطال السعادة في مجال خدمة المتعاملين، و«أخصائي بيئة العمل» لأبطال السعادة في مجال الموارد البشرية.

وقال سموه: «أبطال السعادة أصبحوا مكوناً أصيلاً من القوة الناعمة للمدن الذكية، وقد وجهنا الجهات الحكومية باستخدام المسميين الجديدين لأبطال السعادة ضمن فرق عملهم، وتوحيد الجهود لتحقيق هدف واحد يخدم تطوير أسلوب تصميم وبناء المدينة الذكية وفق أفضل المعايير، وتحسين جودة الخدمات، لتعزيز تجربة العيش لسكان وزوار دبي».

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