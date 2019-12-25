محمد الشرقي يتسلم مقطوعة موسيقية مهداة من رئيس الكونسرفتوار الإيطالية

المصدر: الفجيرة - وام

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في مكتبه بالديوان الأميري علي عبيد الحفيتي مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة الذي سلم سموه مقطوعة موسيقية تحت عنوان «حلم هارون الرشيد في الفجيرة» من تأليف البروفيسور الإيطالي روبرتو بشيري .

والتي أهداها باولو زمبينيا رئيس الكونسرفتوار الإيطالية إلى سمو ولي عهد الفجيرة خلال مشاركة الأكاديمية بمهرجان المدينة الوترية الذي أقيم في فلورنسا بإيطاليا. واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح مفصل حول مشاركة الأكاديمية في المهرجان وأبرز المقطوعات الموسيقية التي قدمتها أوركسترا الأكاديمية، متمنياً النجاح والتوفيق للأكاديمية وزيادة عدد المشاركات الموسيقية الدولية المقبلة.

وبدوره توجه الحفيتي بالشكر إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي للدعم الكبير الذي يوفره للأكاديمية.. مشيراً إلى أن مشاركات الأكاديمية الخارجية تنبع من رؤى وتوجيهات سموه بهدف إيصال رسالة الفن السامية التي تتبناها دولة الإمارات إلى المحافل الفنية حول العالم.

حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة.