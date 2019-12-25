الرئيس الأول لكازاخستان يبحث التعاون مع سفير الدولة

المصدر: نور سلطان - وام

التقى نور سلطان نزارباييف الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان.

واستعرض الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان - خلال اللقاء الذي عقد بمقره في العاصمة نور سلطان - مع الجابر العلاقات الثنائية بين البلدين التي شهدت تطوراً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في أعقاب الإعفاء المتبادل لمواطني البلدين من تأشيرة الدخول، وازدياد عدد الرحلات الجوية.

وأشاد الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان بالمخرجات المثمرة للزيارات المتبادلة ولا سيما الزيارة الرسمية التي قام بها إلى دولة الإمارات وزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى كازاخستان في يوليو 2018.. وهنأ قيادة وشعب دولة الإمارات بنجاح الرحلة التاريخية التي قام بها رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري أول رائد فضاء عربي إلى محطة الفضاء الدولية.

من جهته قدم الجابر تهنئة القيادة الرشيدة للدولة إلى حكومة وشعب كازاخستان بمناسبة عيد الاستقلال، متمنياً المزيد من التطور والازدهار للجمهورية، مشيداً بالاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين الصديقين مؤخراً، ومن أهمها اتفاقية تشجيع وحماية تبادل الاستثمار، والاتفاقيات المتعلقة بصناعة البتروكيماويات وإدارة المناطق الاقتصادية الخاصة.

وقدم الجابر إلى الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان «سجادة السلام» نتاج مبادرة الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد آل نهيان التي تهدف لتمكين النساء في أفغانستان ورفع مستواهن المعيشي.