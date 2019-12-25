المنتدى العالمي لتحالف منظمات الأمراض غير المعدية ينعقد في فبراير

المصدر: الشارقة - البيان

اعتمدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيس المؤسس لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، يوم 9 فبراير المقبل، موعداً رسمياً لانطلاق الدورة الثالثة من المنتدى العالمي لتحالف منظمات الأمراض غير المعدية «السارية» الذي ستستضيفه إمارة الشارقة لغاية 11 فبراير، وتنظمه جمعية أصدقاء مرضى السرطان بالتعاون مع تحالف منظمات الأمراض غير المعدية.

ويهدف المنتدى الذي يقام تحت شعار «تسريع التقدم في تنفيذ الالتزامات الدولية للوقاية والحد من الأمراض غير المعدية» إلى تعزيز الجهود الدولية نحو تفعيل السياسات وتنفيذ الالتزامات على المستويين المحلي والوطني.

وقالت سوسن جعفر، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان: «تعتبر الأمراض غير المعدية كأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة والصحة العقلية، السبب في 70% من حالات الوفاة التي تحدث على مستوى العالم، وتضع بذلك تحديات هائلة أمام المرضى وعائلاتهم ومجتمعاتهم، كما تهدد إنتاجية الدول وتؤثر سلباً على وضعها الاقتصادي».