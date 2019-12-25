180 دولة بلا تأشيرة للجواز الإماراتي

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

عزّز جواز السفر الإماراتي صدارته في المركز الأول منفرداً كأقوى جواز سفر في العالم في مؤشر «باسبورت إندكس» passport index بدخول 180 دولة أو ما يعادل 91% من دول العالم من دون تأشيرة مسبقة «118 دولة من دون تأشيرة و62 دولة يتم الحصول على تأشيراتها لدى الوصول»، وذلك من أصل 198 دولة حول العالم.

وحصل جواز السفر الإماراتي العادي مؤخراً على إعفاءات التأشيرة المسبقة من:«جنوب أفريقيا وكيربياتي وبينين وغينيا الإستوائية»، ويتبقى أمامه 18 دولة فقط أو ما يعادل 9% فقط لدخول جميع الدول من دون تأشيرة.

ويشار إلى أن الجواز الإماراتي حالياً يحتاج إلى تأشيرة مسبقة من: «أفغانستان، الجزائر، بليز، بوتان، الكاميرون، اريتريا، العراق، جاميكا، ليبيا، بورما، كوريا الشمالية، بيرو، بابوا غينيا الجديدة، ترينداد وتوباجو، تركمانستان، أمريكا، فينزويلا».

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أعلنت في منتصف أكتوبر الماضي أنه أصبح بإمكان مواطني الدولة حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة والعادية السفر إلى جمهورية «كيريباتي» دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة اعتباراً من 23 أكتوبر الماضي، ولمدة أقصاها 90 يوماً في كل زيارة.

وبحسب المؤشر العالمي فإن الجواز الإماراتي منذ الأول من ديسمبر عام 2018 احتل المركز الأول في قوائم جوازات السفر الأكثر نفوذاً في العالم، بدخوله 167 دولة من دون تأشيرة آنذاك، ليعزز صدارته خلال عام 2019 .

بإضافة 13 إعفاءً جديداً وينفرد بالمركز الأول بفارق 8 إعفاءات عن المركز الثاني في المؤشر الذي تحتله حالياً 4 دول هي: «ألمانيا وأسبانيا ولكسمبورح وفنلندا»، والتي تسمح جوازات سفرها بدخول 172 دولة حول العالم.

ووفقاً لمؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية فإن المركز الثالث حالياً الذي يمكّن من دخول 171 دولة من دون تأشيرة، تشغله جوازات سفر 10 دول حول العالم هي: «الدنمارك، إيطاليا، هولندا، النمسا، البرتغال، سويسرا، اليابان، كوريا الجنوبية، آيرلندا، والولايات المتحدة الأمريكية».

في الوقت الذي تحتل فيه 6 دول المركز الرابع بدخول 170 دولة وهي: «السويد وفرنسا وبلجيكا ومالطا واليونان والنرويج».

وتحتل المراكز الـ 5 الأخيرة في المؤشر كل من: «أفغانستان والعراق وسوريا والصومال وباكستان»، حيث تسمح جوازات سفرها بدخول من 35 إلى 42 دولة فقط على التوالي من دون تأشيرة.

«الخارجية»: إنجاز جديد يضاف لسلسلة النجاحات

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني: «أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت خلال العام 2019 إنجازاً تاريخياً جديداً يضاف إلى تاريخها الحافل بالإنجازات في مختلف الميادين، حيث أصبح الجواز الإماراتي الأقوى في العالم وحصد المركز الأول عالمياً بجدارة».

وأضافت: «أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، فاقت جميع التوقعات بحصول الجواز الإماراتي على المرتبة الأولى عالمياً في الأول من ديسمبر 2018 متصدرة دول العالم وهو نجاح تحققه وزارة الخارجية والتعاون الدولي بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي».

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أطلقت مبادرة «قوة جواز السفر الإماراتي» بهدف وضع جواز سفر دولة الإمارات ضمن قائمة أقوى 5 جوازات سفر في العالم بحلول عام 2021. وبهذا، تكون دولة الإمارات العربية المتحدة حققت هذا الهدف قبل 3 أعوام عن الموعد المحدد ضمن المبادرة.