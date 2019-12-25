عمار النعيمي: الإمارات حاضنة للفنانين والمبدعين

المصدر: عجمان - وام

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن دولة الإمارات تُعدّ حاضنةً للفنانين والمبدعين، إذ تحرص دائماً على تشجيعهم ودعمهم وإشراكهم في مختلف المحافل والمناسبات التي من شأنها أن تنمّي مواهبهم وتحفزهم إلى مواصلة الإبداع والتميز.

وأشاد سموه باهتمام قيادة دولة الإمارات بإبراز هوية الإمارات الداعمة للإبداع والابتكار بمجموعة من المبادرات المبتكرة التي تجسد الحرص على جعل قصص نجاح الدولة وتجاربها الاستثنائية مصدر إلهام للعالم.

جاء ذلك خلال زيارة سموه معرض ملهمي عجمان الذي احتضن أعمالاً فنية للمبدعين من إمارة عجمان بتنظيم من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بعجمان، ويستمر يومين في مرسى عجمان، حيث تجوّل سموه، يرافقه الدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان، في المعرض الذي شارك فيه عدد من الفنانين والمبدعين من إمارة عجمان.

واستمع سموه إلى شرح مفصل عن الأعمال الفنية، إذ تنوعت الأعمال المشاركة في المعرض بين لوحات فنية وصور فوتوغرافية ومشاريع فنية.

وأعرب سموه عن سعادته بلقاء ملهمي عجمان من المبدعين والفنانين، إذ لمس فيهم طاقة كبيرة قادرة على أن تلهم المحيطين بهم وتشدهم نحو آفاق بعيدة.

وأشاد سموه بالأعمال الفنية التي امتزج فيها الإبداع بالجمال لتعكس التفرد الذي يتميز به صاحبها.

وأضاف سموه أن ما نشهده اليوم من أعمال متألقة يجعلنا نفتخر بوجود هذه النخبة المتميزة في دولة تحتضن الموهوبين وتقدم لهم كل الدعم والرعاية.