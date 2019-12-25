«إسعاف دبي» تحقق 7 نجوم في التعلم المؤسسي

المصدر: دبي - البيان

حققت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف 7 نجوم في التعلم المؤسسي والمقارنة المرجعية ضمن مبادرة «في دبي نتعلم»، التي أطلقها المجلس التنفيذي في دبي.

وذلك من خلال مشاركتها بمشروع «انطلاقة نحو القمر»، حيث قامت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ببناء وتطوير منظومة ابتكار متكاملة ومتجددة على مستوى عالمي بناءً على تبني أفضل الممارسات المحلية والعالمية في المؤسسات العالمية كشركة Google، وذلك في إطار استعدادها لمرحلة ما بعد الـ 50، إضافة إلى استيعاب التوجهات المستقبلية للدولة والإمارة.

والتي تبرز التزام مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ببناء بيئة عمل تشاركية وداعمة للموظفين والموهوبين والمبتكرين من خلال التمكين والتحفيز والسعي لاكتشاف المواهب المبتكرة وتوفير الفرص لهم للوصول إلى أعلى مستويات التنافسية من خلال البحث والتطوير، وإنشاء الشراكات، وتبني المرونة والرشاقة المؤسسية.وهنّأ خليفة الدراي المدير التنفيذي للمؤسسة، فريق العمل برئاسة الدكتورة عائشة المطوع مدير مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي، وفريق العمل الذي ضم نخبة من الموظفين المتميزين في مجال إدارة المشاريع والجودة والابتكار والطب الطارئ.