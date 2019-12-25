«إقامة دبي» تدشّن نظاماً إلكترونياً لإدارة الشراكات

المصدر: دبي - البيان

دشنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي نظاماً إلكترونياً جديداً خاصاً بإدارة الشراكات في إقامة دبي، وذلك طبقاً لمواصفة الآيزو العالمية ISO44001:2017 ومعايير التميز الحكومي المعتمدة. ويأتي انطلاق النظام حرصاً من إقامة دبي على توطيد التعاون المشترك مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة وتقديم خدمات متميزة تسهم في تعزيز الأداء المؤسسي.

وقال اللواء محمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «إن إقامة دبي تحرص على تقديم خدمات مبتكرة تواكب التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وخطط حكومة دبي المستقبلية في مجال الخدمات الذكية».

مؤكداً أن إطلاق نظام «بوابة الشراكة» الإلكتروني جاء ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للتحول الذكي لحكومة دبي، وتماشياً مع مبادرة «حكومة بلا ورق» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، التي تهدف إلى توظيف التكنولوجيا والتقنيات المتطورة في بناء منظومة متكاملة للعمل الحكومي الخالي تماماً من الأوراق بشكل يتواءم مع متطلبات مدن المستقبل.

من جانبه، أوضح العقيد عبد الصمد حسين سليمان، نائب مساعد المدير لشؤون الجودة والتميز، أن نظام بوابة الشراكة يعمل على تغطية جميع مراحل إدارة العلاقة مع الشركاء، من خلال توفير قاعدة بيانات رئيسة لمعلومات الشراكات ابتداء من تقديم طلب الشراكة ومتابعة تنفيذها حتى مرحلة الانتهاء والتقييم، مما يسهل عملية التواصل وتفعيل الاتصال فيما بينهم بشكل دقيق ومبسط يوفر الوقت والجهد.