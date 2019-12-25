«إصلاحية دبي» تقدّم 5.4 ملايين درهم للنزلاء خلال 9 أشهر

المصدر: دبي - البيان

قدّم قسم الرعاية الإنسانية بالإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي خلال 9 أشهر من العام الجاري 5 ملايين و463 ألفاً و586 درهماً، منها 815 ألفاً و942 درهماً خلال الربع الثالث من العام الجاري للنزلاء والنزيلات، وذلك في صورة مساعدات مالية مقطوعة وعينية.

وأوضح العميد علي محمد الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، أن الإدارة العامة تنتهج مساراً قوامه التسامح والخير والعطاء، ومنح الآخرين فرصة ثانية للعودة إلى سوق العمل مرة أخرى، ومن هذا المنطلق، فإننا نقدم لهم مساعدات إنسانية في صورة خدمات متنوعة كالدورات والبرامج التأهيلية والحرف اليدوية والأجهزة الطبية وإعانة أفراد أسر النزلاء الذين لا ذنب لهم في تحمل خطأ مُعيلهم.

وأكد أن شرطة دبي تحرص سنوياً من خلال الحساب البنكي الخاص بالتبرعات لمصلحة النزلاء.

ومن المساعدات التي تتم بالتنسيق مع الجهات المتبرعة والخيرية وفاعلي الخير، على تلبية احتياجات النزلاء والنزيلات الأساسية بما يتوافق مع الأنظمة العالمية المعمول بها، ذلك أن الهدف ليس معاقبة النزلاء وحسب، بل إصلاحهم وتأهيلهم ليكونوا على استعداد للعودة إلى المجتمع مرة أخرى، وتمكينهم من إعالة أنفسهم وأسرهم بعد قضاء فترة محكوميتهم.