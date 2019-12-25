«قضاء أبوظبي»: 95% نسبة الفصل في الدعاوى العام الحالي

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي الملتقى القضائي السنوي لمناقشة أداء المحاكم، والذي استعرض العديد من النقاط المتعلقة بقياس مؤشرات الأداء القضائية ومدى ارتباطها بالمؤشرات العالمية، وانعكاسها على دور الدائرة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بالنظام القضائي في إمارة أبوظبي.

وتناول الملتقى، الذي عقد بحضور عدد من رؤساء المحاكم والقضاة والمفتشين القضائيين، نتائج مؤشرات الأداء لعام 2019.

وأبرز الظواهر القضائية وتحليلها من خلال النتائج التي أسفرت في معظمها عن تحسن حالة إنجاز مستهدفات المؤشرات، وتحديداً المتعلقة بمعدلات الفصل مقارنة بالدعاوى المقيدة ونسب الفصل خلال الفترات الزمنية المقررة، والتي بلغت 95%.

وقال المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، إن الملتقى القضائي يعد فرصة مميزة لاستعراض النتائج ومناقشة الآراء للوقوف على نقاط التحسين والتطوير المستمر، وذلك في إطار مساعي الدائرة نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي «قضاء عادل وناجز»، من خلال تداول نتائج المؤشرات المرتبطة بتحقيقه وحصر الانطباعات.

وأضاف أن الحضور رفيع المستوى للسادة المستشارين والقضاة وما تمت مناقشته أثرى النتائج، فكلنا ثقة بأن محاكم إمارة أبوظبي هي منصة إرساء العدالة، وإيلائها الاهتمام اللازم الذي يدعم كفاءة أدائها من مهام قضاتها الأساسية، والملتقى يمهد الطريق نحو أداء هذه الواجبات السامية على أكمل وجه.

ومن جهته، أكد عبد الله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي بدائرة القضاء، أن ارتباط مهام التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء بصلب العمل القضائي هو ارتباط وثيق، ويمثل القاعدة الأساسية التي نرتكز عليها في إطلاق جهود التطوير.