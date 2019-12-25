شرطة عجمان تدعو الجمهور للتواصل على «901» في الحالات غير الطارئة

المصدر: عجمان - البيان

تناشد القيادة العامة لشرطة عجمان الجمهور التواصل مع الشرطة على الرقم 901 لطرح الاستفسارات والحالات غير الطارئة، لضمان إعطاء الأولوية في سرعة الاستجابة للمكالمات الطارئة والحالات الخطرة على الرقم 999، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز الأمن والأمن، ودعماً لمؤشر الأجندة الوطنية المتمثل بسرعة زمن الاستجابة للحالات الطارئة.

وقال المقدم هشام عبد الله أبو شهاب، مدير إدارة العمليات بشرطة عجمان، إن غرفة العمليات وفرت خدمة الاتصال على الرقم 999 للحالات الطارئة فقط وأضاف أن كل اتصال غير طارئ تستقبله إدارة العمليات على رقم 999 قد يكون سبباً في تأخر تقديم المساعدة لشخص آخر في خطر، ولتجنب هذه المخاطر أطلقت شرطة عجمان مركز الاتصال المجاني 901 المخصص للحالات غير الطارئة.