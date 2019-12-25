شرطة دبي الأولى عالمياً في معيار تجربة العميل

المصدر: دبي - البيان

عززت القيادة العامة لشرطة دبي سجلها الحافل بشهادات وجوائز التميز والريادة بحصولها على شهادة نظام إسعاد المتعاملين «المعيار العالمي لتجربة العميل ICXS19».

وبذلك تكون أول مؤسسة شرطية على مستوى العالم تحصل على هذا المعيار من أعلى درجة تدقيق، وفقاً لشركة BSI المانحة للشهادة.

وتسلّم اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، شهادة الأيزو من هارولد بارادل المدير التنفيذي لشركة BSI العالمية، بحضور اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، والعميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، ومديري مراكز الشرطة، وعدد من الضباط.

ريادة

وأشاد اللواء المري بالإنجاز الذي حققته القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلةً بالإدارة العامة للتميز والريادة، بحصولها على هذه الشهادة، وتوجه بالشكر إلى كل المسؤولين والعاملين في الإدارة العامة للتميز والريادة على ما بذلوه من جهد كانت نتيجته تحقيق شرطة دبي لهذا الإنجاز.

وقال اللواء المري إن القيادة العامة لشرطة دبي تعمل، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق أعلى مستويات التميز والريادة في جميع مجالات عملها، وتسعى لتحقيق خطة دبي 2021 الرامية لتكون حكومة دبي رائدة ومتميزة وسباقة في تلبية احتياجات وإسعاد المتعاملين.

أعلى المعايير

من جانبه، قال اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي إن حصول شرطة دبي على هذه الشهادة يعكس نجاحها في تطبيق أفضل المعايير العالمية في إسعاد المتعاملين، كما أنها نتيجة مثمرة لجهودها الحثيثة في تحقيق سعادة المتعاملين من خلال توفير أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة لهم، وأن شرطة دبي أطلقت ميثاقاً لإسعاد المتعاملين ينص على حقوق متعاملي شرطة دبي في حسن الاستقبال والمعاملة باهتمام واحترام وبشاشة، والحصول على خدمة متميزة وعالية الجودة ومعاملة عادلة ومتساوية.