الجفاف والحساسية أكثر أمراض العيون شيوعاً في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

كشفت مبادرة «نظر عيني» التي أطلقها مستشفى رأس الخيمة في رأس الخيمة، عن أكثر أمراض العين شيوعاً بين سكان الإمارة، والتي تتمثل في عيوب الرؤية وجفاف العين والحساسية ومشاكل العين المرتبطة بداء السكري وإعتام عدسة العين والزرق، كما أظهرت المبادرة انتشار حالات عدم وضوح الرؤية والصداع والجفاف وحكة العين واحمرار العين بين سكان الإمارة أيض.

وساهمت المبادرة عبر تقديم الفحوصات المجانية والخدمات الطبية في الارتقاء بمستوى وعي السكان فيما يخص الأمراض التي تهدّد صحة العين، حتى أنها ساهمت في بعض الحالات في إنقاذهم من فقدان البصر. وتهدف خدمة المبادرة الطبية المجانية التي أطلقها المستشفى منذ عام 2014، إلى فحص جميع سكان الإمارة ولفت انتباههم إلى الأمراض العينية المختلفة.