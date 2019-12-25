جراحة دقيقة لمريض يعاني من سرطان في الصدر

المصدر: دبي - البيان

أشرف الأطباء في مركز رعاية السرطان في المستشفى الأمريكي دبي، التابع لمجموعة محمد وعبيد الملا العاملة في مجال الرعاية الصحية الخاصة في الشرق الأوسط، على علاج حالة حادة من السرطان، من خلال إجراء عملية جراحية عالية الخطورة بقيادة الدكتور علي الدعمي، استشاري جراحة الصدر والأورام بكلية الطب بجامعة هارفارد في المستشفى الأمريكي دبي وفريقه.

وكان قد تم تشخيص المريض البالغ من العمر 60 عاماً بحالة حرجة من سرطان في الصدر، واضطر إلى الخضوع لجراحة متخصصة استمرت 8 ساعات لإزالة الورم.

وقال الدكتور الدعمي الذي تم تعيينه من مدينة دبي الطبية في منصب «الطبيب المتميز» في شهر أبريل الماضي، لإسهاماته في العمليات الجراحية المعقدة لمرضى السرطان في دبي والإمارات العربية المتحدة: «كانت هذه الحالة معقدة لوجود الورم في منطقة حساسة من الجسم والتصاقه بالقلب والرئتين والأوعية الدموية الرئيسية.

كما أنه كان يؤثر على الأعضاء الأخرى. وتتطلب مثل هذه الحالات عمليات جراحية معقدة، ما استلزم اتخاذ هذا الإجراء في الوقت المناسب لإنقاذ حياة المريض. لقد كانت العملية طويلة وصعبة من الناحية الفنية، لكننا سعدنا بإجرائها بدقة مطلقة، وتحقيق النتائج الطبية المطلوبة. وبعد الجراحة، خرج المريض من دون أي مضاعفات طبية، ويتمتع الآن بصحة جيدة».