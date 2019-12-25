مراكز للتميّز في جراحة القلب وزراعة الخلايا الجذعية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي عن إنشاء برامج مراكز التميز في تخصصات خدمات جراحة القلب للبالغين وزراعة الخلايا الجذعية لنخاع العظم التي تهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية بخبرات وموارد استثنائية مميزة في مجالات متخصصة محددة، مما يعمل على توفير أفضل النتائج السريرية ذات فعالية التكلفة للأفراد الذين يعانون ظروفاً صحية نادرة ومعقّدة.

ودعت دائرة الصحة مزودي الرعاية الصحية المهتمين بإنشاء مراكز للتميز في هذه التخصصات إلى أن يتقدموا بطلباتهم للدائرة، للنظر فيها بشأن تحديد مراكز التميز في مجال زراعة الخلايا الجذعية لنخاع العظم أو خدمات جراحة القلب للبالغين على موقع الدائرة الرسمي.

وأكدت الدائرة أنه من المتوقع أن تكون مراكز التميز رائدة من الناحية السريرية في المجالات المتخصصة، وتحافظ على مستوى متميز من مستويات الجودة، وتحسين النتائج السريرية، وتزيد ثقة المرضى في نظام الرعاية الصحية لإمارة أبوظبي.

ويتوقع من هذه المراكز أيضاً أن تقوم بعلاج المرضى محلياً، وأن تسرّع وتيرة الأبحاث الصحية والابتكار والتعليم، وكذلك أن تدعم برنامج السياحة العلاجية في الإمارة.