«صحة أبوظبي»: بدء التسجيل للامتحانات التأهيلية لبرامج الإقامة

المصدر: أبوظبي - البيان

بدأت دائرة الصحة في أبوظبي التسجيل للامتحانات التأهيلية لبرامج الإقامة «تنسيق» لعام 2019 /‏‏‏ 2020، إذ ينسّق البرنامج عملية الالتحاق ببرامج التدريب المعتمدة، والتوزيع على مراكز التدريب في إمارة أبوظبي.

وأشارت الدائرة إلى أنه تمت إضافة برامج جديدة، بحيث أصبح البرنامج يشمل برنامج طب الإقامة للطب البشري وتخصصاته، وبرنامج طب الإقامة للصيدلة السريرة، وبرنامج طب الإقامة لطب الأسنان وتخصصاته. وتُعقد الاختبارات التأهيلية للطب البشري في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات العربية المتحدة - العين في أيام 11 يناير 2020، و1 و22 فبراير 2020، و14 مارس 2020، وتُعقد امتحانات طب الأسنان في 18 يناير 2020 و7 مارس 2020، وسيتم تطبيق امتحان MFDS الجزء الأول والثاني اعتباراً من عام 2021.