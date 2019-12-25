سالم بن سلطان القاسمي يكرم 89 من طلاب مشروع البر لتحفيظ القرآن

المصدر: رأس الخيمة - البيان

شهد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة الحفل السنوي السابع لتكريم الطلاب المشاركين في مشروع البر لتحفيظ القرآن الكريم الذي نظمه فرع جمعية دار البر في الإمارة بمركز رأس الخيمة للاحتفالات.حضر الاحتفال عبد الله علي بن زايد الفلاسي المدير التنفيذي للجمعية.

وعلي عبد الله الشحي مدير فرع الجمعية برأس الخيمة، والشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، وعدد من المسؤولين والشخصيات وأسر الطلاب المشاركين والمهتمين. وقال مدير فرع «دار البر» برأس الخيمة، إن التكريم شمل 83 طالباً شاركوا في المشروع القرآني بموسمه الأخير، إلى جانب 6 من الطلاب من المسلمين الجدد الملتحقين بفرع مركز المعلومات الإسلامي برأس الخيمة التابع للجمعية.