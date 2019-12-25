بلدية الشارقة تستحدث الزراعة العمودية لزيادة النباتات

المصدر: الشارقة ـ البيان

تعمل بلدية مدينة الشارقة على إكثار النباتات في مختلف المشاتل التابعة لها، حيث قام قطاع الزراعة والبيئة في البلدية بزيادة مساحات المشاتل من خلال الزراعة العمودية لزيادة النباتات وتوفير البيئة المناسبة لها.

وأكد ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن البلدية تعمل على الاهتمام بالمسطحات الخضراء ومختلف الأنواع من الأشجار والنباتات بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة وبما يعزز من المظهر الجمالي للإمارة الباسمة التي تزخر بأنواع كثيرة من النباتات والزهور التي تزين الميادين والشوارع الرئيسية ويفوق عددها على 3 ملايين زهرة، ولزيادة إنتاجية المشاتل من النباتات تم استحداث الهوية الجديدة للمشاتل ونموذج الزراعة العمودية، حيث تم تصنيع وتركيب المشتل من قبل ورشة إدارة الزراعة والحدائق بجهود ذاتية، وكان البدء الفعلي بالزراعة في هذا المشتل مطلع العام الجاري، وبالرغم مما يمتاز به هذا النوع من النباتات من بطء في النمو، إلا أن إنتاج هذا المشتل وصل حالياً إلى أكثر من ألف نبات.