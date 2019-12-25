وفد أمني صيني يطلع على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي بشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

زار وفد أمني من جمهورية الصين الشعبية، برئاسة ياهاي بينغ، قائد شرطة مدينة شونغ كينغ، الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي.

وكان في استقباله اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، ونائبه بالوكالة العميد راشد خليفة الفلاسي.

والعميد حمودة العامري، مساعد المدير العام للعمليات في الإدارة العامة لأمن المطارات، ومديرو الإدارات الفرعية في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ضمن زيارة تهدف إلى بحث تعزيز التعاون في المجال الشرطي والأمني، وتبادل الخبرات بين الجانبين، والاطلاع على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ورحب اللواء عبد الله الغيثي بالوفد الصيني الزائر، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز التعاون والشراكة وتبادل الخبرات والتدريبات بين الجانبين، مقدماً لهم شرحاً عن قطاعات شرطة دبي والمهام المنوطة بكل منها، ثم اصطحب اللواء الغيثي الوفد الزائر إلى ميدان الإدارة العامة للمنشآت والطوارئ للاطلاع على بعض الآليات والمعدات، ومن ذلك معدات إدارة أمن المتفجرات، ومعدات مكافحة الشغب، واطلاعه على مهام إدارة التفتيش الأمني.

وفي ختام الزيارة، تم تبادل الجانبان الهدايا والدروع التذكارية.