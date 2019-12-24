دعوة 4 فئات إلى طلب إعفاء رسوم البوابات في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

دعت دائرة البلديات والنقل الفئات الأربع المشمولة بالإعفاء من رسوم بوابات التعرفة المرورية، إلى التقدم بطلب إعفاء من خلال زيارة أحد مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لمركز النقل المتكامل وإبراز بطاقة الهوية الإماراتية وملكية المركبة على أن يكون عدد المركبات المعفاة هي مركبة واحدة. وحددت الدائرة شروط حصول الفئات الأربع المعفاة من رسوم بوابات التعرفة المرورية في أبوظبي التي تدخل حيز التطبيق بتاريخ 2 يناير المقبل 2020، مبينة أن صلاحية الإعفاءات تكون لمدة عام واحد فقط قابلة للتجديد وفقاً للاشتراطات الموضوعة من قبل مركز النقل المتكامل والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن. وحصلت «البيان» على نسخة من نموذج طلب الإعفاء من رسوم التعرفة المرورية في إمارة أبوظبي، والذي يوضح أن أعفاء فئة أصحاب الهمم لا يشترط أن تكون المركبة مسجلة تحت اسمه، وإنما ينبغي إحضار الهوية الخاصة به والهوية الخاصة بمالك المركبة وبطاقة أصحاب الهمم، على أن تكون المركبة مملوكة لأحد أقاربهم من الدرجة الأولى والثانية فقط، ويقتصر الإعفاء على مركبة واحدة فقط، ويمكن تحويلها من مركبة إلى أخرى حسب طلب صاحب الإعفاء بشرط إلغاء الإعفاء عن المركبة الأولى، كما تضمن النموذج إقراراً بأن البيانات المذكورة صحيحة مع التعهد بالالتزام بجميع الشروط والأحكام.

أصحاب الهمم

وبينت الدائرة أن الحصول على الإعفاء لفئة كبار المواطنين يشترط أن يكون عمر المواطن 60 عاماً أو أكثر، أما أصحاب الهمم فيشترط أن يحمل بطاقة أصحاب الهمم الصادرة من وزارة تنمية المجتمع أو مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وفي شأن أصحاب الدخل المحدود من المواطنين يجب أن ينطبق عليه الشروط التي تحددها الجهات الحكومية المختصة بدعم ذوي الدخل المحدود في الدولة، أما فئة المواطنين المتقاعدين فينطبق عليها تعريف المتقاعدين المعتمد لدى الجهة المختصة في الدولة.

وكانت دائرة البلديات والنقل ومركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي قد أعلنت عن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية المتعلقة بنظام التعرفة المرورية في الإمارة، الذي سيبدأ تطبيقه في 2 يناير المقبل، ليصبح دفع رسوم عبور البوابات خلال أوقات الذروة فقط، بهدف تخفيف الازدحام المروري وتعزيز انسيابية حركة الطرق، وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام أساليب النقل البديل.

وحددت الدائرة أوقات الذروة من الساعة 7:00-9:00 صباحاً، ومن 5:00-7:00 مساء من السبت إلى الخميس، وبواقع 4 دراهم للعبور الواحد، و16 درهماً كحد أقصى لمركبات الأفراد في اليوم الواحد، حيث يتم استقطاع الرسوم تلقائياً من حساب المستخدم المدفوع مسبقاً، دون احتساب أي رسوم خارج أوقات الذروة وأيام الجمعة وأثناء العطلات الرسمية.

وفي ذات الوقت، أكدت دائرة البلديات والنقل في تعديلات بعض أحكام النظام إعفاء كبار المواطنين وأصحاب الهمم والمواطنين من أصحاب الدخل المحدود والمواطنين المتقاعدين من رسوم نظام أبوظبي للتعرفة المرورية.

مبادرات

وحرصاً منهما على تعزيز وسائل النقل البديلة وتوفير خيارات تنقل جديدة وسهلة قبيل تطبيق نظام التعرفة المرورية، أعلنت دائرة البلديات والنقل ومركز النقل المتكامل مؤخراً عن عدة مبادرات شملت تطوير وتوسعة شبكة النقل بالحافلات العامة، كما تم شراء 327 حافلة جديدة وإضافة 47 رحلة من ضواحي أبوظبي إلى مدينة أبوظبي، و43 رحلة إضافية عبر جسر خليفة قادمة من منطقة الشهامة وجزيرة ياس، و104 رحلات إضافية عبر جسر المقطع قادمة من مناطق مصفح، وبني ياس والنهضة.

يأتي ذلك فيما يستعد مركز النقل المتكامل لتطبيق نظام التعرفة المرورية على أربع بوابات على جسور رئيسية في مدينة أبوظبي، وهي جسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة وجسر المقطع وجسر مصفح. ويتم احتساب الرسوم على المركبة من خلال رقم اللوحة، دون الحاجة إلى تثبيت بطاقة عبور خاصة بنظام التعرفة المرورية على الزجاج الأمامي للمركبة.

وفي نفس السياق، أفادت دائرة البلديات والنقل ومركز النقل المتكامل بأن إجمالي التعرفة المروية المستحقة شهرياً لكل مركبة من مركبات الأفراد لا يتجاوز 200 درهم للمركبة الأولى، و150 درهماً للمركبة الثانية، و100 درهم لكل مركبة إضافية، وذلك وفقاً لما يحدده نظام التعرفة المرورية إلكترونياً من حيث بلوغ المركبة سقف رسوم التعرفة الشهري، وفي حال تم استثناء إحدى مركبات الأفراد، يتم تطبيق السقف الشهري على المركبات المتبقية.

مركبات

أعلن مركز النقل المتكامل أن المركبات المستثناة من تطبيق التعرفة المرورية هي مركبات الأجرة العامة المرخصة في إمارة أبوظبي، والمركبات المقطورة، والحافلات العامة، والحافلات المدرسية المسجلة في إمارة أبوظبي، وجميع حافلات نقل الركاب المحددة سعتها من سلطة الترخيص 26 راكباً وما فوق والمركبات الكهربائية ومركبات القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومركبات وزارة الداخلية، ومركبات شرطة الإمارات المحلية الأخرى، ومركبات الإسعاف، ومركبات القوات المسلحة، ومركبات الدفاع المدني، والدراجات النارية.