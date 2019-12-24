"إعمار" تستعد لليلة رأس السنة بعروض نارية تبهر العالم

المصدر: وام

تستعد "إعمار" الشركة التي تولت تطوير برج خليفة مجددا لتقديم عرضها المبهر الذي يسلط الضوء على إمارة دبي ومنطقة وسط مدينة دبي ويرسخ مكانتهما العالمية.

وأكدت "إعمار" استجابة للطلب المتواصل للعرض. استضافتها مجددا للفعالية التي تقيمها كل عام في ليلة رأس السنة مع إطلاق الألعاب النارية من أطول برج في العالم.

ومع وصول دقات الساعة إلى منتصف الليل وحلول موعد العام الجديد تواصل "إعمار" تقليدها السنوي وتقدم العرض الجذاب الذي يتضمن الألعاب النارية وعرض الصور على واجهة البرج و التي تتميز بنظام إضاءة LED إضافة إلى العروض الموسيقية و عرض النافورة الراقصة.

من جانبها تستعد نافورة دبي المجاورة لبرج خليفة والتي تعد أكبر نافورة راقصة في العالم لتقديم عروضها المميزة لتجعل المناطق المحيطة ببرج خليفة ووسط مدينة دبي المكان الأمثل لقضاء ليلة رأس السنة الجديدة 2020.