180 دولة أمام الجواز الإماراتي بدون تأشيرة

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

مع قرب انقضاء عام 2019 وحلول العام الجديد 2020 عزّز جواز السفر الإماراتي صدارته في المركز الأول منفرداً كأقوى جواز سفر في العالم في مؤشر «باسبورت إندكس» passport index بدخول 180 دولة أو ما يعادل 91% من دول العالم بدون تأشيرة مسبقة (118 دولة بدون تأشيرة و62 دولة يتم الحصول على تأشيراتها لدى الوصول) وذلك من أصل 198 دولة حول العالم.

وحصل جواز السفر الاماراتي العادي أخيراً على إعفاءات التأشيرة المسبقة من جنوب أفريقيا وكيربياتي (جاري التحديث في المؤشر) وبينين وغينيا الاستوائية. ويتبقى أمامه 18 دولة فقط أو ما يعادل 9% فقط لدخول جميع الدول من دون تأشيرة.

يشار إلى أن الجواز الإماراتي حاليا يحتاج إلى تأشيرة مسبقة من دول: أفغانستان، الجزائر، بليز، بوتان، الكاميرون، اريتريا، العراق، جاميكا، ليبيا، بورما، كوريا الشمالية، بيرو، بابوا غينيا الجديدة، ترينداد وتوباجو، تركمانستان، أمريكا، فينزويلا.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي قد أعلنت في منتصف أكتوبر الماضي أنه أصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة والعادية السفر إلى جمهورية «كيريباتي» دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة اعتباراً من 23 أكتوبر 2019 لمدة أقصاها 90 يوماً في كل زيارة، ويحتاج مؤشر «باسبورت إندكس» إلى تحديث القائمة بشأن إعفاء جمهورية «كيربياتي».

وبحسب المؤشر العالمي فإن الجواز الإماراتي منذ 1 ديسمبر عام 2018 احتل المركز الأول في قوائم جوازات السفر الأكثر نفوذا في العالم، بدخوله 167 دولة حول العالم بدون تأشيرة آنذاك، ليعزز صدارته خلال عام 2019 بإضافة 13 إعفاءً جديداً وينفرد بصدارة المركز الأول بفارق 8 إعفاءات عن المركز الثاني في المؤشر الذي تحتله حاليا 4 دول وهي: ألمانيا وإسبانيا ولكسمبورج وفنلندا التي تسمح جوازات سفرها بدخول 172 دولة حول العالم.

ووفقا لمؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية فإن المركز الثالث حاليا الذي يمكّن من دخول 171 دولة بدون تأشيرة، تشغله جوازات سفر 10 دول حول العالم وهي: الدنمارك، إيطاليا، هولندا، النمسا، البرتغال، سويسرا، اليابان، كوريا الجنوبية، آيرلندا، والولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الذي تحتل فيه 6 دول المركز الرابع بدخول 170 دول وهي: السويد وفرنسا وبلجيكيا ومالطا واليونان والنرويج.

وتحتل المركز الخامس في المؤشر بدخول 169 دولة من دون تأشيرة 9 دول وهي: سنغافورة وجمهورية التشيك والمجر وبولندا ولاتيفيا وسلوفيكيا والمملكة المتحدة وكندا ونيوزيلاندا.

بينما تحتل المراكز الخمس الأخيرة في المؤشر كل من : افغانستان والعراق وسوريا والصومال وباكستان، حيث تسمح جوازات سفرها دخول من 35 إلى 42 دولة فقط على التوالي من دون تأشيرة.