5.55 مليار درهم إعانات مالية ومنافع اجتماعية قدمتها الحكومة خلال 9 أشهر

المصدر: وام

بلغت قيمة الإعانات المالية والمنافع الاجتماعية التي قدمتها الحكومة الاتحادية 5.55 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019 وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم الدعم للمواطنين لتعزيز التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي .

وتظهر أحدث الأرقام أن قيمة الإعانات المالية والمنافع الاجتماعية المقدمة للمواطنين شكلت نحو 16 % من إجمالي مصروفات الوزارات الاتحادية البالغة 32.4 مليار درهم تقريبا خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر العام الجاري.

وتتضمن قائمة الدعم الذي تقدمه الحكومة الاتحادية من خلال وزارة تنمية المجتمع الإعانات الاجتماعية ودعم الأسعار بالإضافة إلى الدعم النقدي المباشر للمستحقين كما يشمل الدعم أيضا أصحاب الهمم والمسنين والرعاية الاجتماعية ومنح الزواج وخدمات أخرى.

وتحظى القضايا الخاصة بتعزيز التلاحم المجتمعي بأهمية كبيرة في رؤية الإمارات 2021 حيث خصص لها ضمن الأجندة الوطنية مؤشر يتم من خلاله قياس مدى تمتع أبناء المجتمع بالمبادئ والقيم المرتبطة بالهوية الوطنية، والتكافل الاجتماعي والشراكة المجتمعية بين كل مكونات المجتمع.

يشار إلى أن تعزيز التلاحم في مجتمع يعتز بهويته وانتمائه من خلال توفير بيئة شاملة تدمج في نسيجها مختلف فئات المجتمع وتحافظ على ثقافة الإمارات وتراثها وتقاليدها وتعزز من تلاحمها المجتمعي والأسري من أهم ما تسعى لتحقيقه الأجندة الوطنية للدولة التي تشكل بمثابة خارطة طريق للتنمية الشاملة في الدولة .