"تنفيذي الشارقة"يعتمد تنفيذ 80 مسكناًَ

المصدر: وام

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي صباح اليوم جلسة المجلس الأسبوعية وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وبعد أن صادق المجلس على محضر جلسته السابقة اعتمد عددا من المقترحات المقدمة من دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة حول تطوير آلياتها وتقديم أفضل الخدمات لكافة المستفيدين، وذلك ضمن خطة الدائرة في تحقيق التكامل بين خدماتها ومراعاة الفئات الاجتماعية المتنوعة.

وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في توفير الحياة الكريمة والاستقرار الأسري لمواطني إمارة الشارقة وضمن مبادرة سموه بمنح 4400 منحة سكنية .. اعتمد المجلس تنفيذ عدد 80 مسكنا ضمن المجمعات السكنية في إمارة الشارقة والتي تمثل أولى الدفعات لمكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة.

واستعرض سعادة الدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الإسكان المخططات التصميمية لهذه المساكن والتي ستتوزع على منطقة السيوح بمدينة الشارقة والحراي السكنية بمدينة خورفكان وحي البحيرة بمدينة كلباء.. مشيرا إلى عمل الدائرة بالتعاون مع الجهات المختصة لتجهيز المشروعات الإسكانية القادمة وعرضها على المجلس للاعتماد في المراحل القادمة.

وقدم المجلس شكره للدائرة على جهودها في العمل على كل الشؤون المتعلقة بتنفيذ المجمعات السكنية بالتعاون مع مختلف الجهات.

كما اعتمد المجلس جملة من المقترحات التطويرية المقدمة من هيئة مطار الشارقة الدولي والمتعلقة بتطوير المرافق الخدمية وتوفير أفضل سبل الراحة للمسافرين بالتزامن مع النمو الكبير الذي شهده المطار والمتوقع زيادته بشكل أكبر خلال السنوات القادمة.

كما ناقش المجلس جملة من الموضوعات الحكومية الهامة المتعلقة بتطوير سير العمل الحكومي وتنفيذ أفضل المشروعات التنموية في كافة المجالات الخدمية والبنى التحتية.