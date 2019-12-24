إسعاف دبي تحقق 7 نجوم في مبادرة صناع التفوق

حققت مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف 7 نجوم في التعلم المؤسسي والمقارنة المرجعية ضمن مبادرة (في دبي نتعلم ) مشروع رحلة الابتكار التي أطلقها المجلس التنفيذي دبي، وذلك من خلال مشاركتها "بمشروع (انطلاقة نحو القمر ) حيث قامت مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف ببناء وتطوير منظومة ابتكار متكاملة و متجددة على مستوى عالمي بناءً على تبني أفضل الممارسات المحلية و العالمية في المؤسسات العالمية كشركة Google وذلك في اطار استعدادها لمرحلة ما بعد الخمسين عاما من عمر الدولة والتي تحل في العام 2021 اضافة الى استيعاب التوجهات المستقبلية للدولة و الإمارة و التي تبرز التزام مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ببناء بيئة عمل تشاركية وداعمة للموظفين والموهوبين و المبتكرين من خلال التمكين والتحفيز و السعي لاكتشاف المواهب المبتكرة و توفير الفرص لهم للوصول إلى أعلى مستويات التنافسية من خلال البحث والتطوير، و انشاء الشراكات، و تبني المرونة والرشاقة المؤسسية.



وهنأ سعادة المدير التنفيذي خليفة الدراي فريق العمل برئاسة الدكتورة عائشة المطوع مدير مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي وفريق العمل الذي ضم نخبة من الموظفين المتميزين في مجال ادارة المشاريع والجودة والابتكار والطب الطارئ على جهودهم المثمرة بالحصول على درجة 7 نجوم وهي الدرجة الاعلى في تقييم المبادرات المشاركة وفقا لمنهج تريد العالمي و الاعتماد على الفريق الداخلي في المؤسسة مما ساهم في توفير أكثر من 2 مليون درهم.



واعرب المدير التنفيذي خليفة الدراي عن سعادته بهذا الانجاز مؤكدا حرص مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف على تقديم أكثر الخدمات تميزاً وسعيها دوماً لتطوير نظام الرعاية ما قبل المستشفى ليكون نظاما متكاملاً ومستداماً يضمن تأمين خدمات اسعافية شاملة ومتميزة ، بما يعكس توجه المؤسسة الطموح لتحقيق أعلى مستويات الابتكار في مجال خدمات الإسعاف والرعاية الصحية ما قبل المستشفى و احداث الفرق و تقديم القيمة المضافة من أجل مجتمع صحي وامن وسعيد .