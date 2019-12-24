وفد ياباني يطّلع على أفضل ممارسات شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

استقبل اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، يرافقه اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة.

وفداً من وزارة الاقتصاد والتجارة الصناعية في اليابان، برئاسة ساتوشي أوتشي نائب المدير العام للوزارة، بحضور عدد من مديري الإدارات العامة والفرعية، وذلك بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب في شرطة دبي، وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين.

ورحب اللواء خليل إبراهيم المنصوري بالوفد الضيف، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وتميزها في المجالات كافة.

وأكد اللواء خليل المنصوري خلال اللقاء حرص القيادة العامة لشرطة دبي، وبتوجيهات اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام، على مد كل جسور التواصل وتبادل المعارف والخبرات حول أفضل التطبيقات الشرطية في مختلف المجالات.

واستمع الوفد الضيف خلال الزيارة إلى شرح واف عن سير العمل في مختلف الإدارات العامة، بالإضافة للهيكل التنظيمي والمهام والأهداف الاستراتيجية وآليات تنفيذ البرامج وفرق العمل لمكافحة الجريمة، والخطط التطويرية لتحقيق الأهداف المنشودة، ضمن استراتيجية شرطة دبي في مجال مكافحة الجريمة.

وأعرب الوفد الياباني عن إعجابه بمستوى تطور القيادة العامة لشرطة دبي، وما لمسه من تميز في العمل الشرطي والأمني، وتسخير كل التقنيات الحديثة لتحسين الخدمات المقدمة للجمهور. وفي الختام أهدى اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، الوفد الضيف درعاً تذكارية بمناسبة هذه الزيارة، متمنياً المزيد من التعاون بين الجانبين.