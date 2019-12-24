«إقامة دبي» تكرم شركاءها الاستراتيجيين والموردين

المصدر: دبي - البيان

كرّمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي شركاءها الاستراتيجيين، والموردين للعام 2019، من القطاعين الحكومي والخاص، خلال حفل نظمته «إقامة دبي» تحت شعار «بكم نتميز» في فندق بلازو فيرتزاتشي، بحضور اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بدبي.

واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام إقامة دبي، ومساعدي المدير العام وعدد من كبار الضباط في الإدارة، وممثلون عن الشركاء الاستراتيجيين والموردين من القطاعين الحكومي والخاص.

ويهدف اللقاء، الذي تحرص إقامة دبي على تنظيمه سنوياً، إلى تطوير العمل المشترك مع شركاء الإدارة ودعم المشاريع والمبادرات، التي تسهم في عملية التطوير المستدام للشراكات، بما يتوافق مع خطة دبي الاستراتيجية، ويحقق أعلى معايير التميز في الخدمات التي تقدمها الإدارة.

تعاون مشترك

وقال اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في كلمته الافتتاحية التي ألقاها خلال الحفل: نحن اليوم نحتفي معكم بعلاقات الشراكة والتعاون المثمر مع الشركاء الاستراتيجيين للعمل معاً نحو مستقبل أفضل.

وهدفنا اليوم من هذا اللقاء هو توطيد العلاقة التكاملية مع الشركاء لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة بأهمية تضافر جهود جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة وكل الهيئات والمؤسسات المعنية لتعزيز الشراكات والتعاون فيما بينها واتخاذ خطوات فعلية حثيثة، تسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 التي وضعت خريطة طريق تتضمن المبادرات الطموحة والمشاريع التنموية لتوفير أرقى الخدمات الحكومية المتميزة.

تجارب

من جانبه شارك سالم هلال الكعبي، مدير عام المجموعة الذهبية الدولية تجربة المجموعة الذهبية الدولية مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، مشيداً بالتعامل بين الطرفين الذي بدوره يعزز الشراكة. وتلا ذلك تجربة محمد عيسى الغرير، المدير التنفيذي لشركة كرم للمواد الغذائية، تحدث من خلالها عن التعاون مع إقامة دبي والترابط القوي الذي يربط بين الطرفين الذي ينعكس إيجابياً على جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وفي ختام الحفل، كرّم اللواء محمد أحمد المري الشركاء الاستراتيجيين والموردين المتميزين، مثنياً على دورهم الفعال في دعم مبادرات الإدارة والمساهمة في تحقيق تطلعاتها المستقبلية وأهدافها الاستراتيجية.