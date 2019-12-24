السيارات الواردة للدولة 2020 تبلغ عن الحوادث ذاتياً

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

أكد مشاركون في مؤتمر صحفي نظمته الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في أبوظبي أن جميع السيارات الجديدة التي ستدخل الدولة ستكون مجهزة بنظام «E Call» الذي يقوم آلياً بالاتصال مع مركز الطوارئ بشرطة أبوظبي عند وقوع حادث.

وتقوم السيارة ذاتياً بإرسال المعلومات الضرورية عن الحادث خلال 9 ثوانٍ فقط، وسيتم التطبيق الفعلي 2020 -2021، مشيرين إلى أن النظام سوف يشمل جميع المركبات والحافلات والدراجات النارية.

وأوضح المشاركون أن نظام «E Call» للاتصال الآلي عبارة عن منظومة متكاملة تشمل «مودم» يتم تركيبه في السيارة ويرسل آلياً رسالة الاستغاثة.

ومركز للطوارئ مجهز للاستقبال الرسائل، وشبكات تغطي مختلف مناطق الدولة.وأوضح العميد ناصر سليمان المسكري، مدير إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي لـ«البيان» على هامش المؤتمر الذي عقد بمناسبة حصول مركز طوارئ شرطة أبوظبي على الاعتماد الدولي من شركة «TUV Rheinland» العالمية في حلول السلامة والأمان - أن هيئة الاتصالات قامت بتطوير مبادرة «فزعة» ونظام «E Call»، ليصل الوقت الذي تستغرقه الرسالة منذ لحظة إرسالها من السيارة إلى مركز الطوارئ إلى أقل من 10 ثوانٍ. وأضاف أن كل ثانية لها قيمتها في حوادث السيارات .

وقد يتم إنقاذ أرواح كثيرة بسبب سرعة استقبال رسالة الاستغاثة التي تصدر آلياً من السيارة، مشيراً إلى أن شرطة أبوظبي تتميز بسرعة الاستجابة في زمن قياسي لرسائل الاستغاثة، ويختلف الوقت حسب منطقة الحادث.

مجهزة

وأشار المشاركون في المؤتمر إلى أن السيارات الجديدة سوف تكون مجهزة ويمكنها إرسال مكالمات الطوارئ، أما بالنسبة إلى السيارات القديمة فستتم دراسة الأنظمة البديلة وكيفية تشغيل النظام بها، وهناك خطة بالاتفاق مع هيئة المواصفات والمقاييس التي تضع المعايير القياسية.

وألقى محمد جداح، مدير الشبكات والخدمات اللاسلكية بهيئة تنظيم الاتصالات - خلال المؤتمر - كلمة ماجد المسمار، المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإنابة، التي أكد فيها أهمية النظام الجديد الذي يختصر وقت الاستجابة للحوادث.

ويؤمّن للجهات المختصة المعلومات الضرورية اللازمة لعمليات الإنقاذ والإسعاف، ويؤدي دوراً كبيراً في التقليل من عدد الوفيات والإصابات الخطرة، مشيراً إلى حرص الهيئة على دعم وتفعيل المبادرات التي من شأنها رفع مؤشرات جودة الحياة في الإمارات.

التقنيات الحديثة

وأكد العميد ناصر سليمان المسكري، - في كلمته خلال المؤتمر - أن شرطة أبوظبي قطعت شوطاً كبيراً في إدخال الأدوات والتقنيات الحديثة إلى الخدمة لرفد جاهزيتها وتقديم خدماتها وفق أعلى معايير الجودة العالمية التي من ضمنها نظام «E Call» للاتصال الآلي لتعزيز زمن الاستجابة للبلاغات.

وأضاف أن النظام يدعم جهودها في نموذج منظومة الاستجابة المتكاملة الأول من نوعه على مستوى القيادات الشرطية الذي يهدف إلى رفع مستوى التمكين الفعال وتحقيق معدلات قياسية في هذا المجال.

وأشار إلى أن عمل مراكز القيادة والتحكم بإدارة العمليات في قطاع العمليات المركزية ينطلق من استراتيجية متكاملة تركز على فهم المتغيرات وابتكار حلول آنية لتعزيز الاستجابة الفاعل.

اختبارات

أكد محمد جداح - لـ«البيان» أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أجرت في وقت سابق الاختبارات اللازمة على شبكات المشغلين (اتصالات ودو)، للتأكد من جاهزية الشبكات وقدرتها على تفعيل وتشغيل نظام ECALL بالشكل الأمثل، وأوضح أن المشروع ثمرة 3 أعوام من الدراسة والبحث بين الجهات الحكومية والخاصة ووكالات ومصنعي المركبات.