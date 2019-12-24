إشادة يابانية بجهود «كهرباء دبي» في الاقتصاد الأخضر

المصدر: دبي - البيان

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتور أكيما أوميزاوا، قنصل عام اليابان في دبي والإمارات الشمالية.

وأشاد القنصل الياباني بجهود «كهرباء دبي» في تعزيز الاقتصاد الأخضر. ومن جانبه أكّد سعيد محمد الطاير أهمية تعزيز أطر التعاون وتفعيل مساهمة الشركات اليابانية في مشاريع المياه والطاقة في دبي، وتبادل أفضل الخبرات والتجارب في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة، والاستفادة من خبرات الجانبين.

وأوضح الطاير: «أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي أهمية كبرى للاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير 75% من إجمالي إنتاج الطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

ولتحقيق ذلك، أطلقت الهيئة العديد من البرامج والمبادرات الخضراء وأبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي يعد أكبر مشروع استراتيجي لإنتاج الطاقة المتجددة في موقع واحد في العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5 آلاف ميجاواط بحلول عام 2030، وباستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم.

وسيسهم المجمع عند اكتماله في تخفيض أكثر من 6.5 ملايين طن من انبعاثات الكربون سنوياً، وتوفير آلاف من فرص العمل في مجال الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر».

واستعرض الطاير أمام الوفد الزائر أهم المشاريع والمبادرات والبرامج التي تنفذها الهيئة في مجال استشراف وصناعة مستقبل الطاقة.