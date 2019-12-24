طالبات «دبي الطبية» يطّلعن على برامج «مركز تطوير نمو الطفل»

المصدر: دبي - البيان

استقبل مركز دبي لتطوير نمو الطفل، التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي، وفداً من طالبات كلية دبي الطبية، بهدف الاطلاع على منهجية عمل المركز المرتكزة على التأهيل والدمج الاجتماعي والدور التشاركي للمعالجين والأسرة والبيئة الطبيعية للطفل، في تنمية قدراته إلى أقصاها.

وخلال الزيارة، اطلعت الطالبات على مجمل خدمات المركز، بما في ذلك الكشف المبكر والخطط العلاجية الفردية والتدخل في البيئات الطبيعية وبرامج التوعية والتدريب للأسر والمتعاملين من الأطفال التي يوفرها المركز.

وقالت مريم الحمادي، مديرة إدارة أصحاب الهمم بالإنابة في هيئة تنمية المجتمع، إن نموذج عمل مركز دبي لتطوير نمو الطفل، المرتكز إلى منهجية اجتماعية تعتمد تنمية قدرات الطفل في البيئة الطبيعية وتأهيل أفراد الأسرة للإسهام في ذلك، أثبت نجاحه في تحقيق أكبر قدر ممكن من النتائج الإيجابية للأطفال، وتسهيل دمجهم في التعليم النظامي، وحصولهم على فرص عادلة في التعلم والمشاركة الاجتماعية.

وخلال الزيارة، اطلع وفد كلية دبي الطبية على مرافق المركز وعلى المنهج العلمي المتبع للتعامل مع أنواع التأخرات النمائية المختلفة لدى الأطفال، كما تعرفت الطالبات إلى برنامج ركوب الخيل للأطفال من أصحاب الهمم الذي أطلقته الهيئة في عام 2012، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

ضمن برامج التأهيل المقدمة لمساعدة الأطفال على التقدم في مختلف النواحي التطويرية. ويُعدّ ركوب الخيل إحدى الوسائل العلاجية الحديثة والمثبتة النتائج في الكثير من حالات أصحاب الهمم.

وأهمها حالات الشلل الدماغي والصلب المفتوح والتوحد ومتلازمة داون والعديد من الاضطرابات الحركية والحسية، سواء كانت للأطفال أو البالغين. واستفاد من برنامج ركوب الخيل هذا العام نحو 21 طفلاً وطفلة بمجموع 96 جلسة أقيمت خلال الموسم الأخير للبرنامج.