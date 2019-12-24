«7 نجوم» لشرطة دبي عن «الحقائب الآمنة في المطار»

المصدر: دبي - البيان

حققت القيادة العامة لشرطة دبي للعام الثاني على التوالي فوزاً جديداً يضاف إلى سلسلة إنجازاتها، بحصولها على تصنيف «سبعة نجوم» عن مشروع «الحقائب الآمنة في المطار» التابع للإدارة العامة لأمن المطارات.

وهو أعلى تصنيف في تقييم المبادرات المشاركة وفقاً لمنهج «تريد» العالمي، ضمن مبادرة «في دبي نتعلم» الخاصة بالتعليم المؤسسي والمقارنة المرجعية التي ينفذها برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وتسلّم اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، شهادة الفوز من اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، بحضور العميد علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، وعدد من الضباط وفريق عمل المشروع.

وأشاد اللواء المري بالإنجاز الذي حققته القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلةً بالإدارة العامة لأمن المطارات، بحصول المشروع على هذه الشهادة، وتوجه بالشكر إلى كل أعضاء فريق العمل على ما قدموه من جهود تعكس مستوى كفاءتهم.

مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي تفخر بمثل هذا الفريق، وأن مشروع «الحقائب الآمنة» الذي مثل القيادة العامة لشرطة دبي في سباقها للتميز، ما هو إلا تأكيد لقدرات مواردها البشرية وفرق عملها المختلفة وفقاً لأحدث الأساليب والتقنيات، بما يعزز الأمن والأمان ويُسعد كل مستخدمي مطارات دبي.

ثقافة التعلم

من جانبه، قال اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني إن الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي نجحت من خلال مشروع «حقائب آمنة» في رفع مستوى الرضا والسعادة لجميع مستخدمي مطارات دبي، كما أنها عكست حرص شرطة دبي لمواكبة توجهات حكومة دبي في التحول الذكي، وأن تكون الإمارة أكثر مدن العالم أمناً وسعادة.

وأكد العميد علي عتيق بن لاحج أن مشاركة القيادة العامة لشرطة دبي في مبادرة «في دبي نتعلم»، التي يشرف عليها المجلس التنفيذي لحكومة دبي، تهدف إلى تعزيز ثقافة التعلم المؤسسي في القطاع الحكومي بدبي، وخلق الروح التنافسية لتحسين أداء المؤسسات، والاستفادة من أفضل التطبيقات والممارسات الإبداعية التي تسهم في تعزيز موقع دبي الريادي