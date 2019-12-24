«دبي للمرأة» تنظم برنامج «مهارات القيادة من منظور الفروسية»

المصدر: دبي - وام

نظمت مؤسسة دبي للمرأة للسنة السابعة على التوالي برنامج «مهارات القيادة من منظور الفروسية» ضمن البرامج التدريبية الرامية لتطوير المهارات الشخصية والقيادية للكوادر النسائية الإماراتية.

ويتبع هذا البرنامج الذي تم تنظيم نسخته السابعة مؤخراً بمشاركة 13 موظفة من القطاعين الحكومي والخاص نهجاً تدريبياً مبتكراً في بيئة مختلفة عن اختصاص المنتسبات مما يتيح لهن اكتشاف أنفسهن وقدراتهن من زوايا مختلفة ويوفر لهن فرصة فريدة للكشف عن مواهبهن والتغلب على التحديات وبناء الثقة بالنفس واكتساب مهارات القيادة.

كما يساهم في اكتشاف الصفات الحقيقية لقدرات قيادة الفريق من خلال أنشطة متنوعة في الإدارة وبناء فريق العمل وتحقيق معرفة متميزة لنهج الذكاء العاطفي في عملية القيادة.

وقالت سلطانة سيف مدير إدارة تطوير المرأة بمؤسسة دبي للمرأة إن البرنامج حقق نجاحاً طيباً منذ إطلاقه عام 2013 ما دعانا لمواصلة تنظيمه ضمن البرامج التدريبية المتنوعة التي تنفذها المؤسسة لتعزيز التطوير الشخصي والمهني للمرأة العاملة وتزويدها بالمهارات والمعارف اللازمة لتأهيلها قيادياً ووظيفياً وإتاحة المزيد من فرص النجاح أمامها في مختلف القطاعات انسجاماً مع محاور وأهداف الخطة الاستراتيجية للمؤسسة 2017 - 2021.

وأضافت سيف أن برنامج «مهارات القيادة من منظور الفروسية» يعتمد على التعامل مع الخيل كمجال تدريبي ناشئ ومبتكر من شأنه تنمية الكثير من المهارات الشخصية كروح المبادرة والثقة بالنفس وتحقيق معرفة متميزة لنهج الذكاء العاطفي في عملية القيادة.