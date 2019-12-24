«زايد وصانا عليكم» مبادرة إنسانية تدعم المحتاجين بالعين

المصدر: ■ العين - جميلة إسماعيل

يدرك فريق عمل مبادرة «زايد وصانا عليكم» في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بفرعه في منطقة العين ألف باء العمل الإنساني.

حيث يعكف الفريق بإرادة وهمة لا تعرف الكلل على تقديم الفائدة والدعم للفئات المجتمعية التي تستهدفها المبادرة، لا سيما الأسر المتعففة والمرضى والأيتام والأرامل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وأسر النزلاء، حيث تسهم المبادرة في رفع الحاجة عنهم.

وقد أطلقت المبادرة تقديراً ووفاءً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى دعائم صرح الإمارات الإنساني والخيري، وجعل العمل الإنساني أسلوب حياة وسلوكاً حضارياً يسير شعب الإمارات على هديه، وهو الأمر الذي يؤكد لا محالة أن دولة الإمارات تعكس نموذجاً عالمياً مشرفاً في المبادرات الإنسانية ومد يد العون لكل محتاج، فعطاؤها نهر متدفق لا ينضب عطاؤه.

أسلوب حياة

وقال محمد الكعبي، منسق المبادرة لـ«البيان»: «يسجل التاريخ للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، نجاحه في تحويل العمل الإنساني في دولة الإمارات إلى أسلوب حياة ونموذج حضاري تتناقله الأجيال، وذلك عبر ترسيخ ماهية العمل الإنساني وإكسابه صفة الشمولية، بحيث لا يقتصر على تقديم الدعم والمساعدات المادية فقط، وإنما يمتد إلى التحرك إلى مناطق الأزمات الإنسانية والتفاعل المباشر مع مشكلاتها أيضاً».

وأضاف: «من هذا المنطلق تأتي مبادرة زايد وصانا عليكم ترسيخاً ووفاء للقائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وطالت يداه بالعطاء الإنساني، وعمل على أن يصل خير الإمارات إلى المحتاج والضعيف، وترك إرثاً غنياً في ميادين العطاء الإنساني»، مُستذكراً في الوقت ذاته مقولة القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه:

«إننا نؤمن بأن خير الثروة التي حبانا الله تعالى بها يجب أن يعم أصدقاءنا وأشقاءنا»، فكلماته هذه من شأنها أن تدعم الخير والبذل والعطاء. وأضاف الكعبي: «يقوم فريق عمل المبادرة بزيارات ميدانية للفئات المجتمعية المستهدفة، وإيصال المساعدات إلى المحتاجين من كل الفئات وعلى مستوى جميع أفرع الهيئة التي تُعنى بالمبادرة، وذلك في أبوظبي، والعين، ورأس الخيمة، وعجمان».

نهج أصيل

ولفت الكعبي إلى أن المنسق الأساسي للمبادرة هو علي بن شميل، رئيس قسم التبرعات في هيئة الهلال الأحمر في العين، وحالياً يتولى الكعبي مهمة الإشراف والتنسيق في عام 2019، متمنياً الوصول إلى عدد أكبر من الفئات التي تستهدفها المبادرة.

لا سيما أن نهج الخير هو نهج أصيل في المجتمع الإماراتي، كما أن معاني العطاء مترسخة في القيادة الرشيدة وفي أبناء شعب الإمارات، وهذا ما غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في أخلاق الشعب الإماراتي.