محمد بن زايد يبحث ورئيس إريتـريــا علاقـات الصداقة والتعاون

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا الصديقة.

ورحّب سموه بزيارة الرئيس الإريتري للدولة، وبحث معه، خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، علاقات الصداقة وإمكانات وفرص التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإريتريا في مختلف المجالات والآفاق المستقبلية لتطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.

واستعرض الجانبان مجمل التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر فيها.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة نشرها في حسابه عبر «تويتر»: «التقيت فخامة أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا، وتبادلنا الأحاديث حول علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بلدينا وسبل تعزيزها».

وبدوره، ثمّن الرئيس الإريتري الدور الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة وجهودها التنموية والإنسانية في بلاده والدول الأفريقية بوجه عام.

حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ عبد الله بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان.

وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي.

وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من الشيوخ، وحميد سعيد النيادي، نائب مدير مكتب سمو وزير شؤون الرئاسة.