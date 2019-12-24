1.3 مليون زائر لمنصة «وثيقة المليون متسامح» منذ إطلاقها

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة

أكدت الدكتورة نضال محمد الطنيجي، المديرة العامة لدار زايد للثقافة الإسلامية، أن منصة وثيقة المليون متسامح التي أطلقت في منتصف أبريل الماضي استقطبت أكثر من 1.307.844 زائراً بمشاركة 200 جنسية من داخل الدولة وخارجها.

ونحو 116 من الجهات والمؤسسات والجامعات الحكومية والخاصة بالدولة، و256 من المدارس الحكومية والخاصة بالدولة، كما شارك في الوثيقة 80 شخصية قيادية ومؤثرة بالمجتمع، إضافة إلى وجود الوثيقة في 10 من المحافل المحلية والدولية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها في الحفل الختامي لمبادرة «وثيقة المليون متسامح»، وتكريم الشركاء الذي نظمته دار زايد للثقافة الإسلامية في مقر هيئة الهلال الأحمر في أبوظبي.

وأشارت نضال الطنيجي إلى أن الجهات الحكومية التي شاركت في دعم الوثيقة بلغ عددها 72 جهة، إضافة إلى 36 جهة في القطاع الخاص، فيما تفاوتت المشاركات الدولية في القارات الست بين 53 مشاركة في أفريقيا و48 مشاركة في آسيا و48 في أوروبا و27 في أمريكا الشمالية والوسطى، و11 مشاركة في أمريكا الجنوبية و13 مشاركة في أستراليا وما حولها.

وقالت: إن دار زايد للثقافة الإسلامية عملت على أن تسهم في تحقيق رؤى قادة الوطن لعام التسامح 2019، من خلال إطلاق مجموعة من البرامج والمبادرات وتنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات والمحاضرات في التسامح، تحقيقاً للقيمة الفعلية للمسؤولية المجتمعية في غرس وتعزيز قيم التسامح.

ونشر ثقافة التعايش مع الآخرين واحترامهم، والحرص على تحقيق قيمة ريادية في استدامة التسامح التي تمثلت في مبادرة «وثيقة المليون متسامح»، لكونها مبادرة إنسانية مجتمعية عالمية استهدفت جميع شرائح المجتمع من داخل الدولة وخارجها، ودعوتهم إلى تنبي ثقافة التسامح والعمل عليها بمجرد مشاركته، وتعهده بأن يكون فرداً متسامحاً مع نفسه ومن حوله ومجتمعه.

يذكر أن «وثيقة المليون متسامح» عبارة عن منصة إلكترونية سعت إلى تحقيق قيمة ريادية في استدامة التسامح، من خلال دعوة الجمهور المستهدف إلى تبني ثقافة التسامح والعمل عليها بمجرد مشاركته، وتعهده بأن يكون فرداً متسامحاً في مجتمعه.