ولي عهد الفجيرة: الشباب ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني وتنميته الشاملة

المصدر: الفجيرة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، على دور الشباب في تحقيق رؤية دولة الإمارات في العديد من المجالات الحيوية عامة ومجال ريادة الأعمال خاصة، كونه ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني وتنميته الشاملة.

جاء ذلك خلال حضور سموه الجلسة الثانية لمجلس «محمد بن حمد الشرقي للشباب» الذي ينظمه مجلس الفجيرة للشباب التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب، تحت عنوان «الشباب وريادة الأعمال»، وذلك في قصر الرميلة بالفجيرة، بحضور الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب.

وشدد سمو ولي عهد الفجيرة في حديثه إلى الشباب المشاركين على أهمية طلب المعارف في مختلف المجالات التي تمكّنهم من مواجهة التحديات اليومية والمستقبلية وتحقيق الاستقلال المادي لسد احتياجاتهم الخاصة والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني بالمشاريع والأفكار المتجددة والمبتكرة التي تتلاءم واحتياجات السوقين المحلي والعالمي.

وتحدث في الجلسة الحوارية حميد الشمري نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية للمجموعة، وحميد بن سالم أمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات ورئيس غرف التجارة الدولية، والدكتور أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنتجات الصغيرة والمتوسطة الذراع التنفيذية لمجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكد المتحدثون الثلاثة أهمية تشجيع الشباب على الانخراط في مجال ريادة الأعمال لتأثيره المباشر في دعم وتطوير الاستثمارات الوطنية، خصوصاً تلك التي يقودها الشباب الإماراتي الطموح ذو الأفكار المتجددة والحيوية والملم بمعارف سوق العمل وتوجهاته، منوهين بضرورة الحرص على تطوير المشاريع والأعمال بما يخدم توجهات الدولة ويواكب المتغيرات الاقتصادية المستمرة على مستوى العالم.

حضر الجلسة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، وعدد من مديري الجهات الحكومية والاتحادية في الفجيرة، وعدد كبير من شباب الفجيرة.