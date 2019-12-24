«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير تنزانيا

المصدر: أبوظبي- وام

تسلم شهاب أحمد الفهيم وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمس بديوان عام الوزارة نسخة من أوراق اعتماد محمد عبدالله متونجا سفير جمهورية تنزانيا الاتحادية المعين لدى الدولة.

وتمنى وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم لسفير تنزانيا التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده.

من جانبه أعرب السفير التنزاني الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله.