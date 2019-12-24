الإمارات تمول مشاريع بـ 10 ملايين دولار في سيراليون

المصدر: فريتاون - وام

ترأس معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة وفد الدولة في زيارة عمل رسمية لجمهورية سيراليون وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.

ونقل معالي الدكتور سلطان الجابر خلال اجتماعه مع جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياتهما بالتقدم والازدهار لسيراليون.

وأوضح معاليه أن الزيارة تأتي تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتعزيز التعاون القائم بين البلدين واستكشاف آفاق جديدة لتحقيق تعاون أوسع وعلاقات أوثق بين الجانبين وتعزيز العمل الثنائي المشترك في مختلف المجالات.

ووقع البلدان خلال الزيارة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، ومذكرة تفاهم لإنشاء اللجنة المشتركة بين البلدين، وهي الاتفاقيات التي من شأنها أن تسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون الثنائي ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين

. كما وقع صندوق خليفة للمشاريع المتوسطة والصغيرة وحكومة سيراليون مذكرة تفاهم بشأن تمويل مشاريع متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي في جمهورية سيراليون، فيما وقعت شركة «إيليت أجرو» الإماراتية الرائدة في المجال الزراعي، اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة الزراعة والغابات والأمن الغذائي في جمهورية سيراليون.

وأشاد معالي الدكتور سلطان الجابر بقوة العلاقات الثنائية بين البلدين التي تعود إلى عام 1982، مشيراً إلى أن هذه العلاقات شهدت دفعة قوية بعد الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس جمهورية سيراليون لدولة الإمارات العربية المتحدة في أكتوبر الماضي.

وزيارة وفد من الدولة إلى سيراليون برئاسة مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي والتي ركزت على بحث سبل التعاون في مجالات متعددة، وأوضح أن هذه الزيارة تأتي ضمن الجهود المبذولة لزيادة حجم التجارة الخارجية بين البلدين.

ومن جهته رحب الرئيس السيراليوني بزيارة الوفد الإماراتي وحمّله تحياته إلى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، مؤكداً حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية مع الدولة في مختلف المجالات.

وضم وفد دولة الإمارات ممثلين عن كل من وزارة الخارجية والتعاون الدولي وصندوق أبوظبي للتنمية وصندوق خليفة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» وشركة «إيليت أجرو» الزراعية وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة مبادلة للتنمية ومبادلة للبترول.

وجرى بحث واستكشاف فرص الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات بما فيها الطاقة، والزراعة والأمن الغذائي، والنفط والغاز، والمعادن، والسياحة والبنية التحتية، وغيرها.

واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والسياحة والثروة الحيوانية والزراعية.

وتتصف العلاقات الإماراتية السيراليونية بأنها تاريخية وأن هناك رغبة لدى الجانبين بتعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

وجدير بالذكر أن عام 2018 كان قد شهد التوقيع على مذكرة تفاهم لإعفاء جميع أنواع جوازات السفر الإماراتية والجوازات الدبلوماسية لجمهورية سيراليون من تأشيرات الدخول المسبقة بين البلدين، ودعمت جمهورية سيراليون ترشيحات دولة الإمارات كافة في المنظمات الدولية ومنها ترشيح الإمارات للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن، في حين تم افتتاح مبنى سفارة جمهورية سيراليون بأبوظبي سنة 2014.